VOV hướng tới hợp tác truyền thông sáng tạo với Cuba trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có buổi tiếp đón đoàn đại biểu Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, đứng đầu là Ngài Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Rogelio Polanco Fuentes.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh rằng mặc dù Việt Nam và Cuba cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng khoảng cách địa lý đó chưa bao giờ là rào cản cho tình hữu nghị giữa hai đất nước. Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước là tình hữu nghị rất là đặc biệt hiếm có trên thế giới.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đinh Trung)

VOV luôn khắc cốt ghi tâm lời nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Đây là biểu tượng cho tình đoàn kết vô giá. Trong lĩnh vực truyền thông, Cuba từng hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ trong các vấn đề tiếp sóng chương trình của VOV sang khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu trong thời kỳ chiến tranh.

Ông Vũ Hải Quang cho biết VOV và Viện Truyền thông Cuba ký kết hợp tác lần đầu vào năm 2013, tiếp theo là năm 2018 và gần đây nhất là năm 2022. Tuy nhiên, ông nhận định rằng nhiều nội dung hợp tác vẫn chưa tương xứng được với tiềm năng của mối quan hệ.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV. (Ảnh: Đinh Trung)

Hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên số

Về phía Cuba, Ngài Đại sứ gửi lời hỏi thăm và bày tỏ vinh dự khi được tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập VOV.

Nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhấn mạnh cần xác định khả năng hợp tác mới cũng như những nội dung hợp tác tiếp tục duy trì, tập trung vào sự phát triển của công nghệ ngày nay cũng như không gian số. Đại sứ Cuba khẳng định hai bên cần tìm kiếm hợp tác một cách sáng tạo, bên cạnh những khuôn khổ truyền thống từ xưa đến nay.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Đinh Trung)

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang đồng tình và cho biết rằng VOV hiện là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia với ba loại hình chính là phát thanh, báo điện tử và báo in, bên cạnh đó đài đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ số và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trước xu thế toàn cầu, các bên đề xuất một số hướng hợp tác, bao gồm trao đổi các chương trình để quảng bá văn hóa, du lịch của Cuba tại Việt Nam và tương tự với Việt Nam tại Cuba; trao đổi về mặt công nghệ số và nghiệp vụ.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV trao quà lưu niệm cho đoàn Cuba. (Ảnh: Đinh Trung)

Hai bên cũng đề cập một số vướng mắc trong các dự án hợp tác trước đây, bao gồm dự án hợp tác về kỹ thuật phát sóng mà VOV (thông qua Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Cuba) từng đề xuất. Đại sứ Cuba khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể và Cuba luôn luôn sẵn sàng để đưa các thông tin của Việt Nam sang khu vực.