Cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm đang lẩn trốn

(VTC News) -

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương), Đại tá Trần Văn Chính cho hay, qua lời khai của 2 nghi phạm đã bị bắt giữ, các nghi phạm quen biết nhau qua mạng xã hội. Tất cả đều không có việc làm ổn định nên nảy ra ý định đi cướp.

Vì mới chỉ trao đổi, gặp nhau vài lần nên nhóm người này không rõ về nơi ở của nhau.

Trước khi thực hiện hành vi, nhóm này đã đi 2 xe máy đến một số tiệm vàng ở TP.HCM, Bình Dương khảo sát. Đến huyện Bàu Bàng, thấy tiệm vàng Bích Quý ít khách nên quyết định giả vờ vào hỏi bán vàng, rồi đập kính cướp tài sản.

3 nghi phạm bị bắt giữ.

Cùng sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), sau nhiều giờ truy vết, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam) đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Đoan và Triệu là 2 trong 4 kẻ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tiếp đó, công an cũng đã bắt Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giúp sức Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, các nghi phạm trên đã giao nộp lượng lớn tang vật. Đối với 2 nghi phạm còn lại, công an đã có thông tin và sẽ tổ chức truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như VTC News đưa tin trước đó, khoảng 12h ngày 3/3, nhóm nghi phạm trên đi xe máy vào tiệm vàng Bích Quý. Sau khi hỏi bán vàng, nhóm này dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính, lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát.