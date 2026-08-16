Cục Hàng không: Chuyến bay VN34 va quệt đuôi khi cất cánh, 287 người an toàn

(VTC News) -

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo báo cáo từ Tổng công ty HKVN và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng HKQT Munich (Đức) - Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 11:57 UTC (13:57 giờ địa phương, 18:57 giờ Việt Nam).

Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương. (Ảnh minh hoạ)

Cục Hàng không cho biết sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng HKQT Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Đồng thời, tổ bay phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào Nhà ga an toàn.

Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố. Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, đến chiều ngày 16/8, toàn bộ hành khách đã được Hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục HKVN đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra.