Link xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 20h ngày 15/8, bán kết ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 16/8 tại sân vận động Kuala Lumpur (Malaysia). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Malaysia vs Việt Nam trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Malaysia vs Việt Nam nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam trên kênh nào?

Trận Malaysia vs Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận Malaysia vs Việt Nam được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam hôm nay

Link xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Malaysia vs Việt Nam (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=PGHSyU_uU5o

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Malaysia vs Việt Nam

Malaysia gặp Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 21h giờ địa phương, tương ứng 20h giờ Việt Nam, trên sân Kuala Lumpur tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 10 điểm sau 4 trận, với 3 chiến thắng và một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm. Harimau Malaya thắng 3 và thua một sau 4 lượt trận, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận đấu gần nhất, Malaysia thắng 8 và thua 2, ghi 20 bàn và thủng lưới 8 lần. Đội bóng này thắng 7 trong 8 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Philippines ở lượt cuối vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam thắng 9 và hòa một trong 10 trận gần nhất tính cả giao hữu và chính thức. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi 33 bàn, thủng lưới 4 lần và giữ sạch lưới 6 trận.

Đội tuyển Việt Nam bất bại trong 10 lần gặp Malaysia gần nhất, với 9 chiến thắng và một trận hòa, ghi 21 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi này.

Hai đội vừa gặp nhau ngày 31/3/2026, khi Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.