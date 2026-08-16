Xe khách đâm 2 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(VTC News) -

Khoảng 16h40 ngày 16/8, một vụ va chạm giữa 3 phương tiện xảy ra tại Km120+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai, khiến một người bị thương.

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cơ quan chức năng bước đầu xác định xe khách biển số 29B-507.64 đã không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển, sau đó tông vào phía sau xe 16 chỗ biển số 89F-000.34 và xe con biển số 30B-281.44.

Một người bị thương trong vụ việc được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Cả ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Vụ va chạm không gây thiệt hại đối với công trình đường bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: VEC)

Theo VEC, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trên tuyến ở trạng thái bình thường, hệ thống an toàn giao thông được duy trì đầy đủ và khu vực xảy ra sự cố không có mưa.

Nhận được thông tin, Đội vận hành số 2 thuộc Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT thuộc C08 tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý vụ việc.

Phương tiện cứu hộ cũng được huy động để giải quyết hiện trường. Người bị thương được xe cấp cứu 115 Lào Cai đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh.

Trước đó, trong ngày 14/8, cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng xảy ra 3 sự cố giao thông.

Khoảng 11h30 tại Km100+600, một xe khách đâm vào phía sau xe đầu kéo. Khoảng 10 phút sau, tại Km100+400, một xe khách khác tông vào hệ thống tôn sóng bên ngoài lề đường rồi lật.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, tại Km158+520, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe khách biển số 25H-001.00 va chạm với ô tô con biển số 30L-884.31 đang đi cùng chiều. Hai phương tiện bị hư hỏng sau vụ việc.

Các đội vận hành của tuyến đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hiện trường, bảo đảm giao thông sau những sự cố trên. Cục C08 đang xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn.