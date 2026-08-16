(VTC News) -

Video: Người phụ nữ bị nhắc nhở vẫn ném rác xuống kênh ở TP.HCM gây phẫn nộ

Ngày 16/8, một đoạn video dài 49 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn trước số 8 Trường Sa (phường Gia Định, TP.HCM) được lan truyền trên mạng khiến dư luận phẫn nộ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Gia Định cho biết, sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã đề nghị Phòng Kinh tế hạ tầng và lực lượng công an địa phương phối hợp xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra người phụ nữ vi phạm có sinh sống trên địa bàn phường hay không. Sau đó mới, cơ quan chức năng sẽ đưa ra phương án xử lý vụ việc.

Người phụ nữ vô tư vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. (Ảnh cắt từ clip).

Trong clip, một người đàn ông phát hiện người vụ nữ vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn thản nhiên vứt bìa giấy, vỏ chai nhựa, bao nilon…xuống kênh.

Người phụ nữ còn đáp lại lời can ngăn ném rác xuống sông của người đàn ông: “Sao anh phiền quá à, có liên quan gì đến anh đâu?“.

Đoạn video đã nhận được hơn 1.600 bình luận thể hiện sự bức xúc với hành động vi phạm người phụ nữ. Nhiều ý kiến đánh giá đây là hành động thiếu ý thức, góp phần gia tăng rác thải trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gây ô nhiễm môi trường.

Cộng đồng mạng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý người vi phạm để nâng cao ý thức của người dân.

Được biết, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có chiều dài hơn 9 km chảy qua khu vực ở TP.HCM. Đây là con kênh được TP.HCM nhiều lần cải tạo, sửa chữa để có được diện mạo khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân thiếu ý thức vẫn vứt rác bừa bãi xuống kênh, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.