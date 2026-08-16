Trực tiếp họp báo Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phát biểu

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam (bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026) diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 10 điểm sau 4 trận, với 3 chiến thắng và một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam bất bại và có tới 9 chiến thắng, ghi 33 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.

HLV Kim Sang-sik có được niềm vui.

Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng, 1 thất bại (trước đội đầu bảng Thái Lan). Sau 4 lượt trận vòng bảng, Malaysia ghi 7 bàn thắng và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận đấu gần nhất, Malaysia thua 2 trận, một trong số đó chính là thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vừa diễn ra tháng 3/2026.

Lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam nghiêng về đội khách. Đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 12 năm qua, kể từ sau thất bại ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Tính riêng 10 trận gặp Malaysia gần nhất, đội tuyển Việt Nam ghi tới 21 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần, thắng tới 9 trận.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia đấu với Việt Nam 7 lần trong giai đoạn 2018 - 2022. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya thua tới 6 trận và chỉ cầm hòa đội tuyển Việt Nam 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018.