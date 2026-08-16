(VTC News) -

Trên sân vận động Principality tại Cardiff (Wales), Arsenal thắng Man City 3-0 trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield). Đây là lần thứ 18 trong lịch sử Arsenal giành được danh hiệu này.

Community Shield Arsenal 3 - 0 Man City Calafiori 1’ Havertz 28’ Odegaard 48’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Hiệp một diễn ra trong thế trận chậm rãi và cân bằng, không có nhiều cơ hội nhưng vẫn có tới 2 bàn thắng được ghi. Man City kiểm soát bóng 58%, tuy nhiên Arsenal cho thấy khả năng tận dụng cơ hội xuất sắc khi chọc thủng lưới đối phương 2 lần từ 2 pha dứt điểm trong 30 phút đầu trận.

Ngay ở pha bóng đầu tiên của trận đấu, Myles Lewis-Skelly chọc khe bất ngờ để Calafiori xâm nhập vòng cấm, đánh bại Donnarumma để đưa Arsenal vượt lên. Bàn thắng thứ hai của Pháo thủ đến từ cú đánh đầu cận thành của Kai Haverz sau pha kiến tạo của tân binh Christos Tzolis.

Arsenal ghi bàn ở cơ hội đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Man City cũng có cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Erling Haaland, Phil Foden và Jeremy Doku đều không đánh bại được thủ môn David Raya và hậu vệ Arsenal.

Bước sang hiệp 2, Arsenal lại ghi bàn ở pha tấn công đầu tiên. Tzolis tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo. Martin Odegaard bình tĩnh đánh lừa thủ môn Man City trước khi sút nhẹ vào khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Arsenal giành Siêu cúp Anh. (Ảnh: Reuters)

Man City hoàn toàn bế tắc trong phần còn lại của trận đấu. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Enzo Maresca không tạo ra chuyển biến tích cực. Man City giữ bóng nhiều những thiếu đột biến. Họ vượt trội Arsenal về số lần dứt điểm nhưng chỉ có thêm một lần khiến thủ môn Raya phải vất vả cản phá trong hiệp 2.

Ở chiều ngược lại, Arsenal có không ít tình huống phản công thoáng khi đối thủ đẩy cao đội hình. Dù vậy, Pháo thủ không ghi được bàn thắng thứ tư.