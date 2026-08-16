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Xuất bản ngày 16/08/2026 09:08 PM
Xuất bản ngày 16/08/2026 09:08 PM

Cập nhật tỷ số Malaysia vs Việt Nam, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Malaysia vs Việt Nam mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Malaysia vs Việt Nam thuộc vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur tối 16/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Malaysia vs Việt Nam mới nhất.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Trong hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách là 53%. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không áp đảo và tấn công nhiều. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Malaysia là 0,62, còn đội tuyển Việt Nam đạt 0,57.

Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước.

Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước.

Đội chủ nhà có 5 cú sút, 2 lần trúng đích và 2 cơ hội nguy hiểm. Malaysia có thời điểm tiến gần bàn mở tỷ số khi Josue chạm bóng cận thành buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải cứu thua, trước khi Gunalan đá bồi ra ngoài.

Đội tuyển Việt Nam ưu tiên sự chắc chắn trong phần lớn hiệp đấu đầu tiên, giữ cự ly đội hình và chủ động sử dụng bóng dài trong điều kiện sân trơn. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ tăng tốc ở cuối hiệp một, liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương và có bàn thắng.

Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải để Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. VAR và trọng tài xác nhận không có lỗi việt vị. Đội tuyển Việt Nam được xác nhận bàn thắng hợp lệ ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

ASEAN Cup 2026
Malaysia
0-1
Việt Nam
HIỆP 2
Xuân Son 45+5’
Cập nhật tỷ số Malaysia vs Việt Nam, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất - 3
MALAYSIA
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Azri Ghani
TM
3
Ubaidullah Fazili
4
Alif Ahmad
5
Rodney Celvin
8
Sergio Aguero
11
Mohamadou Sumareh
17
Paulo Josue
ĐT
20
Syafiq Ahmad
21
Pavithran Gunalan
22
Daryl George
25
Faris Asrul
Cập nhật tỷ số Malaysia vs Việt Nam, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất - 4
VIỆT NAM
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
3
Nguyễn Văn Vĩ
7
Phạm Xuân Mạnh
8
Lê Phạm Thành Long
9
Nguyễn Đình Bắc
12
Nguyễn Xuân Son
13
Nguyễn Tài Lộc
14
Nguyễn Hoàng Đức
ĐT
15
Trương Tiến Anh
16
Nguyễn Thành Chung
20
Bùi Hoàng Việt Anh
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