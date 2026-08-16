Cập nhật tỷ số Malaysia vs Việt Nam, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur tối 16/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Malaysia vs Việt Nam mới nhất.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Trong hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách là 53%. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không áp đảo và tấn công nhiều. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Malaysia là 0,62, còn đội tuyển Việt Nam đạt 0,57.

Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước.

Đội chủ nhà có 5 cú sút, 2 lần trúng đích và 2 cơ hội nguy hiểm. Malaysia có thời điểm tiến gần bàn mở tỷ số khi Josue chạm bóng cận thành buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải cứu thua, trước khi Gunalan đá bồi ra ngoài.

Đội tuyển Việt Nam ưu tiên sự chắc chắn trong phần lớn hiệp đấu đầu tiên, giữ cự ly đội hình và chủ động sử dụng bóng dài trong điều kiện sân trơn. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ tăng tốc ở cuối hiệp một, liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương và có bàn thắng.

Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải để Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. VAR và trọng tài xác nhận không có lỗi việt vị. Đội tuyển Việt Nam được xác nhận bàn thắng hợp lệ ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

ASEAN Cup 2026 Malaysia 0 - 1 Việt Nam HIỆP 2 Xuân Son 45+5’