Chứng khoán tuần tới sẽ giằng co quanh 1.720 điểm, nhà đầu tư cần làm gì?

(VTC News) -

Sau hơn hai tuần phục hồi từ vùng 1.650 điểm và tiến dần về ngưỡng 1.800 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều mạnh trong những phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.729,08 điểm, giảm 2,2%, xuống dưới vùng 1.775 điểm. VN30 cũng giảm 1,79%, còn 1.876,81 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.900 điểm.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - cho rằng, trạng thái tiêu cực nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên đầu tuần. VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm, với biên độ dao động khoảng 10 điểm quanh mốc này.

Theo ông Phong, nhóm ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường. Do đó, khi nhóm này chưa xác lập được mặt bằng giá cân bằng, khó có cơ sở kỳ vọng một nhịp hồi phục bền vững của VN-Index.

Thị trường cũng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế của định hướng chính sách giảm lãi suất cho vay, trong khi chờ hướng dẫn cụ thể hơn từ Ngân hàng Nhà nước.

Nhà đầu tư chứng khoán không nên mua đuổi. (Ảnh minh hoạ).

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu được khuyến nghị tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, hạ tỷ trọng vay ký quỹ và đưa danh mục về trạng thái phòng thủ. Nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và ít chịu tác động từ chính sách lãi suất.

Theo chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS), trạng thái của thị trường vẫn rung lắc và thận trọng nhiều khả năng còn tiếp diễn, ít nhất trong những phiên đầu tuần tới.

VN-Index vừa thất bại tại vùng cản quanh 1.800 điểm, sau đó giảm nhanh về 1.729,08 điểm; riêng phiên cuối tuần có lúc chỉ số lùi xuống quanh 1.718 điểm. Độ rộng thị trường suy yếu, áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và khối ngoại quay lại bán ròng cho thấy tâm lý ngắn hạn chưa thực sự ổn định.

Tuy nhiên, sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, không loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật khi chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ.

“Vùng 1.700-1.720 điểm là vùng hỗ trợ gần cần được quan sát trước tiên. Đây vừa là khu vực đáy của phiên cuối tuần, vừa là ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu VN-Index giữ được vùng này, áp lực bán giảm dần và xuất hiện lực cầu tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, vật liệu, bán lẻ hoặc các cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường có thể hình thành trạng thái cân bằng.

Ngược lại, nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.700 điểm với thanh khoản tăng mạnh, rủi ro điều chỉnh sẽ mở rộng, khi đó, vùng hỗ trợ trung hạn 1.600-1.650 điểm sẽ trở nên đáng lưu ý hơn“, vị chuyên gia nhận định.

Chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) cũng nhận định, trong tuần tới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co và kiểm định vùng 1.700-1.720 điểm trong các phiên đầu tuần sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong hai phiên cuối tuần.

Việc chỉ số chưa giữ được vùng 1.750-1.760 điểm cho thấy lực cung vẫn còn tương đối lớn, trong khi tâm lý thị trường đã thận trọng hơn.

Tuy nhiên, kỳ vọng xoay quanh sự kiện FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE GEIS ngày 21/8 có thể tạo điểm tựa tâm lý và giúp dòng tiền duy trì sự quan tâm đối với thị trường.

Do đó, nếu lực bán hạ nhiệt và dòng tiền cải thiện tại vùng hỗ trợ, VN-Index có thể hình thành nền cân bằng mới trước khi xác lập hướng đi tiếp theo.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên chủ động tăng tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý và hạn chế mua đuổi khi thị trường chưa xác lập vùng cân bằng. Nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần khi cổ phiếu về vùng hỗ trợ, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và dòng tiền vẫn duy trì tích cực. Với các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng, có thể chốt lời từng phần để bảo toàn thành quả, đồng thời duy trì danh mục cô đọng và dành nguồn lực cho các cơ hội rõ nét hơn khi thị trường ổn định trở lại.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng nhận định, trong bối cảnh VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.850-1.900 điểm - tương ứng vùng đỉnh cũ và cũng là khu vực hội tụ áp lực cung tiềm ẩn.

Do đó, chuyên gia cho rằng xác suất bứt phá thành công trong ngắn hạn không được đánh giá cao, và kịch bản chỉ số tiếp tục dao động giằng co hoặc xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật là điều cần được ưu tiên lưu ý.

Các chuyên gia cũng cho rằng chiến lược chung nên nghiêng về trạng thái thận trọng và kiểm soát rủi ro, hạn chế gia tăng tỷ trọng ở vùng giá cao và tránh mua đuổi trong các nhịp hưng phấn.

Nhà đầu tư ưu tiên quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ, chỉ giải ngân mang tính thăm dò với những cổ phiếu còn giữ được cấu trúc riêng tích cực, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để đảm bảo sự chủ động trong bối cảnh biến động ngắn hạn vẫn tiềm ẩn.