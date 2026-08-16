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Trực tiếp bình luận bán kết ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia Bình luận viên Ngô Quang Tùng, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích, nhận định trận bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam.

Vì sao ô tô có công tắc tắt túi khí ghế phụ? Túi khí giúp giảm chấn thương khi xảy ra va chạm, nhưng trong một số trường hợp, việc vô hiệu hóa túi khí ghế phụ lại cần thiết để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón mưa lớn Dự báo thời tiết ngày mai 17/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông.

Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia tự phá bỏ nhiều lợi thế Bóng đá Malaysia tự đẩy đội nhà vào thế bất lợi trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 vì nhiều lý do cả trong lẫn ngoài chuyên môn.

Chưa đấu đội tuyển Việt Nam, HLV Malaysia vẫn được ca ngợi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe nhận nhiều lời khen sau khi giúp tuyển Malaysia vượt qua hàng loạt khó khăn để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

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Thống kê đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia trước bán kết ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam sở hữu phong độ và thành tích đối đầu vượt trội trước Malaysia, nhưng lịch sử bán kết ASEAN Cup vẫn là lời cảnh báo với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

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Chiêm ngưỡng đá Voi Mẹ - tảng đá nguyên khối khổng lồ ở Đắk Lắk Nằm giữa núi rừng Đắk Lắk, đá Voi Mẹ có kích thước tương đương một quả núi, nhìn từ xa như một con voi khổng lồ nằm tựa lưng vào thiên nhiên Tây Nguyên hùng vĩ.

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