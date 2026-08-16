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Xuất bản ngày 16/08/2026 06:07 PM
Xuất bản ngày 16/08/2026 06:07 PM

Trực tiếp bình luận bán kết ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia

(VTC News) -

Bình luận viên Ngô Quang Tùng, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích, nhận định trận bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam.

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