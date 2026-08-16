Trực tiếp bóng đá Arsenal 2-0 Man City: Havertz lập công

Cập nhật tỷ số trực tiếp Arsenal vs Man CityCommunity ShieldArsenal2-0Man CityCalafiori 1’Havertz 28’HIỆP 1
Đường chuyền thoát bóng rất hay của Raya mở ra cơ hội tấn công thoáng cho Arsenal. Tuy nhiên, Madueke lại phung phí bằng cú sút xa thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương.
Haaland dứt điểm trong vòng cấm. Raya đổ người rất nhanh để cứu thua cho Arsenal. White sau đó lăn xả làm chệch hướng cú sút của Doku.
Madueke ngoặt bóng và dứt điểm quá nhẹ. Thủ môn Man City dễ dàng bắt gọn. Man City đẩy cao đội hình và Arsenal có nhiều khoảng trống để chơi phản công.
Arsenal 2-0 Man City
Odegaard tạt bóng. Tzolis đánh đầu chuyền cho Havertz dứt điểm cận thành. Donnarumma chạm được bóng nhưng không thể cứu thua cho Man City.
Foden (Man City) sút xa nguy hiểm. Thủ môn Raya cản phá thành công.
Tổng số cú sút của 2 đội sau 15 phút là 1. Cú dứt điểm duy nhất được tung ra là bàn thắng mở tỷ số của Calafiori.
Man City chưa thể gây sức ép lên Arsenal sau khi nhận bàn thua. Haaland bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh.
Arsenal 1-0 Man City
Lewis Skelly chọc khe đầy bất ngờ để Calafiori xâm nhập vòng cấm và đánh bại thủ môn Man City.
Trận đấu bắt đầu
Arsenal (áo đỏ) giao bóng.
Đội hình Arsenal và Man CityARSENALĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1David RayaTM3Cristhian Mosquera4Ben White6Gabriel Magalhaes8Martin OdegaardĐT17Christos Tzolis20Noni Madueke29Kai Havertz33Riccardo Calafiori39Bruno Guimaraes49Myles Lewis-SkellyMan CityĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Gianluigi DonnarummaTM3Ruben DiasĐT5Elliott Anderson8Mateo Kovacic9Erling Haaland11Jeremy Doku24Josko Gvardiol33Nico O’Reilly42Antoine Semenyo45Abdukodir Khusanov47Phil Foden
Thông tin trận Arsenal vs Man City (21h ngày 16/8)
Arsenal gặp Man City trong trận Siêu cúp Anh 2026 - Community Shield - diễn ra lúc 21h (giờ Việt Nam) trên sân Principality tại Cardiff, Xứ Wales. Arsenal tham dự với tư cách đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh, còn Man City là đội vô địch FA Cup. Trọng tài Sam Barrott điều hành rận đấu.
Đây là cuộc đối đầu đầu tiên của hai đội kể từ khi Man City bước sang thời kỳ hậu Pep Guardiola. Enzo Maresca là người thay thế trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Man City.
Arsenal vừa kết thúc 22 năm chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi Man City khép lại mùa trước bằng cú đúp cúp quốc nội. Đội bóng thành Manchester cũng thắng cả hai cuộc đối đầu gần nhất: 2-0 ở chung kết Cúp Liên đoàn và 2-1 tại Ngoại Hạng Anh.
Arsenal có kỷ niệm tích cực ở lần gần nhất hai đội tranh Siêu cúp Anh. Năm 2023, Pháo thủ hòa Man City 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức rồi thắng 4-1 trong loạt luân lưu.
Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu không có hiệp phụ mà chuyển thẳng sang loạt luân lưu để xác định đội giành Siêu cúp.
Lực lượng, phong độ Man City trước trận gặp Arsenal
Manchester City chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chuyến du đấu châu Á. Man City hòa Inter Milan rồi thua trong loạt luân lưu, đánh bại đội Các ngôi sao K.League và khép lại chuyến đi bằng chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid.
Omar Marmoush ghi cú đúp trong trận thắng Atletico, còn Antoine Semenyo kiến tạo cả hai bàn. Semenyo kết thúc chuyến du đấu với 4 đường kiến tạo sau 3 trận, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Man City trong giai đoạn chuẩn bị.
Tuy nhiên, Maresca không có đầy đủ trụ cột trong phần lớn mùa hè do nhiều cầu thủ được nghỉ sau World Cup. Erling Haaland thuộc nhóm trở lại muộn, khiến ban huấn luyện phải cân nhắc thể trạng khi lựa chọn đội hình xuất phát.
Rodri đã trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật lưng cuối tháng 7. Maresca xác nhận tiền vệ người Tây Ban Nha đủ điều kiện trở lại sân tập, nhưng việc sử dụng anh ngay từ đầu ở trận Siêu cúp vẫn phụ thuộc vào trạng thái thể lực.
Man City cũng trải qua thay đổi đáng kể về nhân sự sau khi Guardiola ra đi. Elliot Anderson được bổ sung cho tuyến giữa, trong khi Maresca vẫn có những trụ cột như Haaland cùng nhiều lựa chọn tấn công gồm Foden, Semenyo, Savinho và Marmoush.
Lực lượng, phong độ Arsenal trước trận gặp Man City
Quá trình chuẩn bị mùa hè của đội bóng thành London chưa thực sự suôn sẻ. Arsenal thua Real Betis 1-3, sau đó tiếp tục thất bại 2-3 trước Dortmund. Ở trận khởi động cuối cùng, đội bóng của Mikel Arteta hòa Como 1-1 trước khi thắng trong loạt luân lưu.
Một phần nguyên nhân đến từ việc nhiều trụ cột trở lại muộn sau World Cup. Declan Rice, Bukayo Saka và Martin Zubimendi mới hội quân nhưng đều được Arteta xác nhận đủ khả năng góp mặt ở trận Siêu cúp. Martin Odegaard cũng đạt trạng thái tốt sau mùa giải trước nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương.
Hàng phòng ngự chịu ảnh hưởng đáng kể. William Saliba vẫn phải nghỉ vì chấn thương lưng gặp phải tại World Cup. Jurrien Timber đang hồi phục chấn thương háng và cần thêm vài tuần trước khi trở lại tập luyện đầy đủ cùng đội.c
Arsenal cũng bổ sung một số phương án mới trong mùa hè. Christos Tzolis đã để lại dấu ấn trong giai đoạn chuẩn bị, trong khi Bruno Guimaraes tăng chiều sâu cho hàng tiền vệ.
Link FPT Play trực tiếp Arsenal vs Man City
Trận Arsenal vs Man City được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Arsenal vs Man City trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
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