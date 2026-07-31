Giám đốc Boeing Việt Nam về làm Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC

(VTC News) -

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, quản trị doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, ông được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị và mở rộng kết nối quốc tế cho FLC trong giai đoạn mới.

Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn kể từ ngày 01/08/2026, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không. Động thái này tiếp tục cho thấy định hướng của FLC trong việc thu hút đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm quốc tế, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực cho các chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Ông Michael Vu là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới. Ông tốt nghiệp tại trường The Wharton School, trực thuộc Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League.

Ông Michael Vu.

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam, đồng thời ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ASEAN Business Council - USABC) tại Việt Nam, tổ chức đại diện cho các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với ASEAN; Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Forum - VBF), cơ chế đối thoại chính sách thường niên giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế; Chủ tịch AmCham Hà Nội, tổ chức quy tụ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia.

Với nhiều năm hoạt động tại Việt Nam và khu vực, ông Michael Vu được đánh giá là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, phát triển kinh doanh, quan hệ chính phủ và xúc tiến đầu tư quốc tế. Ông đã tham gia thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối doanh nghiệp với các định chế tài chính, nhà đầu tư và các tập đoàn toàn cầu.

Theo quyết định bổ nhiệm, trên cương vị Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Michael Vu sẽ phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác hoạch định chiến lược, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các chương trình phát triển trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của Tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, việc bổ nhiệm ông Michael Vu là một phần trong chiến lược thu hút đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, mở rộng hợp tác toàn cầu và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Tập đoàn. Với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng, ông Michael Vu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác mới, tăng cường kết nối đầu tư và nâng cao vị thế của FLC trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Mới đây, FLC đã liên tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Ngày 22/07/2026, Tập đoàn FLC và HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp Hoa Kỳ có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không tại khu vực Trung và Nam Mỹ - đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai.

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, Tập đoàn FLC và HASDC đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hai sân bay Phù Cát và Pleiku theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương vào ngày 10/7/2026.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế, tiếp cận các mô hình phát triển hạ tầng hàng không theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng để FLC đẩy mạnh triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng hệ sinh thái và nâng cao vị thế trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, hàng không và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.