Trực tiếp bóng đá Malaysia 0-1 Việt Nam: Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ

Faris đá phản lưới nhà trong pha bóng mà Quang Hải chuyền cho Đình Bắc.

Xuân Mạnh đánh đầu rất nguy hiểm trong vòng cấm nhưng chưa có thêm bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn khi các trung vệ chơi tập trung trong mọi khoảnh khắc. Malaysia không có phương án tiếp cận khung thành của Lê Giang Patrik.

Lê Giang Patrik băng ra khỏi vòng cấm truy cản đối phương và bị rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và quyết định xóa thẻ đỏ cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Malaysia đã mắc lỗi.

Malaysia tấn công nhiều ở cánh phải, nơi Văn Vĩ và Xuân Mạnh án ngữ. Lê Giang Patrik đang rất vất vả đối phó với những pha đưa bóng vào của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam tăng tốc ở cuối hiệp một và ghi bàn ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tiến Anh tạt từ cánh phải. Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.

Hậu vệ Malaysia phá bóng không tốt sau đường chuyền của Xuân Son. Đình Bắc dứt điểm tốt nhưng thủ môn đội chủ nhà vẫn bắt được.

Tài Lộc đỡ bóng hỏng nhưng vẫn xoay sở để tung ra đường chuyền. Xuân Son ngả người vô lê ngược không trúng đích. Nhịp chạm của các cầu thủ Việt Nam ở nhịp quyết định trong nhiều pha tấn công vẫn không đúng lực và đúng nhịp của đồng đội.

Trong điều kiện trời mưa và sân trơn, đội tuyển Việt Nam chủ động thực hiện các pha bóng dài nhằm vào phía sau hàng thủ dâng cao của đối phương.

Trận đấu diễn ra ở nhịp độ chậm. Cả 2 đội đều chưa tạo ra được cơ hội.

Thành Long cắt bóng. Xuân Son làm tường đề Hoàng Đức chọc khe cho Đình Bắc, nhưng đường chuyền quyết định lại hơi mạnh. Pha bóng này chưa thành công nhưng cũng cho thấy ý tưởng tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc chuyền hỏng. Cầu thủ Malaysia lập tức sút từ giữa sân không gây khó khăn cho thủ môn Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam cho thấy sự thận trọng. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ đội hình thấp và bịt kín khu vực trung lộ khi đối thủ giữ bóng.

Ngay lập tức có những pha bóng nhanh và quyết liệt được cả 2 đội thực hiện.

Thông tin trận đấu Malaysia vs Việt Nam (20h ngày 16/8)

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam (bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026) diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 10 điểm sau 4 trận, với 3 chiến thắng và một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam bất bại và có tới 9 chiến thắng, ghi 33 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trên sân khách ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng, 1 thất bại (trước đội đầu bảng Thái Lan). Sau 4 lượt trận vòng bảng, Malaysia ghi 7 bàn thắng và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận đấu gần nhất, Malaysia thua 2 trận, một trong số đó chính là thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vừa diễn ra tháng 3/2026.

Lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam nghiêng về đội khách. Đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 12 năm qua, kể từ sau thất bại ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Tính riêng 10 trận gặp Malaysia gần nhất, đội tuyển Việt Nam ghi tới 21 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần, thắng tới 9 trận.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia đấu với Việt Nam 7 lần trong giai đoạn 2018 - 2022. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya thua tới 6 trận và chỉ cầm hòa đội tuyển Việt Nam 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018.