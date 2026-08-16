Trực tiếp bóng đá Malaysia 0-1 Việt Nam: Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ

Cập nhật tỷ số trực tiếp Malaysia vs Việt NamASEAN Cup 2026Malaysia0-1Việt NamHIỆP 2Xuân Son 45+5’
Malaysia 0-2 Việt Nam
Faris đá phản lưới nhà trong pha bóng mà Quang Hải chuyền cho Đình Bắc.
Việt Nam thay người
Quang Hải, Hai Long vào sân thay cho Thành Long, Xuân Son.
Xuân Mạnh đánh đầu rất nguy hiểm trong vòng cấm nhưng chưa có thêm bàn thắng.
Đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn khi các trung vệ chơi tập trung trong mọi khoảnh khắc. Malaysia không có phương án tiếp cận khung thành của Lê Giang Patrik.
Việt Nam thay người
Hoàng Hên vào sân thay cho Tài Lộc.
VAR can thiệp
Lê Giang Patrik băng ra khỏi vòng cấm truy cản đối phương và bị rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và quyết định xóa thẻ đỏ cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Malaysia đã mắc lỗi.
Malaysia tấn công nhiều ở cánh phải, nơi Văn Vĩ và Xuân Mạnh án ngữ. Lê Giang Patrik đang rất vất vả đối phó với những pha đưa bóng vào của đối thủ.
Malaysia dồn đội hình sang phần sân đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà cố gắng gây sức ép, liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm.
Lần lượt Tài Lộc, Xuân Son dứt điểm bị đối thủ cản phá ngay trước vạch khung thành.
Đội tuyển Việt Nam chưa thay người.
Đội tuyển Việt Nam tăng tốc ở cuối hiệp một và ghi bàn ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.
VAR: Bàn thắng được xác nhận
VAR xác nhận không có lỗi việt vị. Đội tuyển Việt Nam ghi bàn hợp lệ.
Malaysia 0-1 Việt Nam
Tiến Anh tạt từ cánh phải. Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.
Video: Đội tuyển Việt Nam ghi bàn 1-0.
Hậu vệ Malaysia phá bóng không tốt sau đường chuyền của Xuân Son. Đình Bắc dứt điểm tốt nhưng thủ môn đội chủ nhà vẫn bắt được.
Tài Lộc đỡ bóng hỏng nhưng vẫn xoay sở để tung ra đường chuyền. Xuân Son ngả người vô lê ngược không trúng đích. Nhịp chạm của các cầu thủ Việt Nam ở nhịp quyết định trong nhiều pha tấn công vẫn không đúng lực và đúng nhịp của đồng đội.
Đội tuyển Việt Nam thoát thua. Patrik cản phá được cú chạm bóng cận thành của Josue. Gunalan đá bồi ra ngoài.
Trong điều kiện trời mưa và sân trơn, đội tuyển Việt Nam chủ động thực hiện các pha bóng dài nhằm vào phía sau hàng thủ dâng cao của đối phương.
Trận đấu diễn ra ở nhịp độ chậm. Cả 2 đội đều chưa tạo ra được cơ hội.
Thành Long cắt bóng. Xuân Son làm tường đề Hoàng Đức chọc khe cho Đình Bắc, nhưng đường chuyền quyết định lại hơi mạnh. Pha bóng này chưa thành công nhưng cũng cho thấy ý tưởng tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam.
Malaysia buộc phải thay người sớm. Celvin chấn thương, Aysar Hadi (6) vào thay.
Đình Bắc chuyền hỏng. Cầu thủ Malaysia lập tức sút từ giữa sân không gây khó khăn cho thủ môn Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam cho thấy sự thận trọng. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ đội hình thấp và bịt kín khu vực trung lộ khi đối thủ giữ bóng.
Ngay lập tức có những pha bóng nhanh và quyết liệt được cả 2 đội thực hiện.
Trận đấu bắt đầu
Malaysia (áo vàng) giao bóng.
Bình luận trước trận đấu
Đội hình Malaysia và Việt NamMALAYSIAĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Azri GhaniTM3Ubaidullah Fazili4Alif Ahmad5Rodney Celvin8Sergio Aguero11Mohamadou Sumareh17Paulo JosueĐT20Syafiq Ahmad21Pavithran Gunalan22Daryl George25Faris AsrulVIỆT NAMĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Lê Giang PatrikTM3Nguyễn Văn Vĩ7Phạm Xuân Mạnh8Lê Phạm Thành Long9Nguyễn Đình Bắc12Nguyễn Xuân Son13Nguyễn Tài Lộc14Nguyễn Hoàng ĐứcĐT15Trương Tiến Anh16Nguyễn Thành Chung20Bùi Hoàng Việt Anh
Thông tin trận đấu Malaysia vs Việt Nam (20h ngày 16/8)
Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam (bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026) diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).
Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 10 điểm sau 4 trận, với 3 chiến thắng và một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam bất bại và có tới 9 chiến thắng, ghi 33 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.
Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng, 1 thất bại (trước đội đầu bảng Thái Lan). Sau 4 lượt trận vòng bảng, Malaysia ghi 7 bàn thắng và nhận 3 bàn thua.
Trong 10 trận đấu gần nhất, Malaysia thua 2 trận, một trong số đó chính là thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vừa diễn ra tháng 3/2026.
Lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam nghiêng về đội khách. Đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 12 năm qua, kể từ sau thất bại ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Tính riêng 10 trận gặp Malaysia gần nhất, đội tuyển Việt Nam ghi tới 21 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần, thắng tới 9 trận.
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia đấu với Việt Nam 7 lần trong giai đoạn 2018 - 2022. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya thua tới 6 trận và chỉ cầm hòa đội tuyển Việt Nam 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018.
Link FPT Play trực tiếp Malaysia vs Việt Nam
Trận Malaysia vs Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.
Khán giả xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Malaysia vs Việt Nam (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=PGHSyU_uU5o
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