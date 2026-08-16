Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam đấu với Malaysia khi nào?

(VTC News) -

Vòng bán kết ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 15/8 đến 19/8. Sau vòng bảng, 4 đội tuyển giành quyền đi tiếp là Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng bán kết ASEAN Cup 2026 mới nhất tại đây.

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026 gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra các trận đấu được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ giải đấu. Toàn bộ các trận bán kết, chung kết được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Sau khi giành vị trí đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam gặp đội nhì bảng B là Malaysia ở bán kết. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Singapore (nhì bảng A) và Thái Lan (nhất bảng B).

Kết thúc vòng bảng, các đội tuyển có khoảng một tuần nghỉ ngơi trước khi thi đấu tiếp. Giữa 2 ngày thi đấu bán kết lượt đi và lượt về, mỗi đội tuyển chỉ có 2 ngày trống để di chuyển và nghỉ ngơi, tập luyện.

Ở vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam tiếp tục sử dụng sân vận động Mỹ Đình làm sân nhà.

Thể thức vòng bán kết ASEAN Cup 2026

Các đội bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt, không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào chung kết (cũng áp dụng thể thức 2 lượt). ASEAN Cup 2026 không có trận tranh hạng ba như World Cup.

Ở các trận bán kết lượt về và chung kết lượt về, nếu có tỷ số hòa (tính tổng 2 lượt trận), 2 đội thi đấu tiếp hiệp phụ (2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội giành chiến thắng chung cuộc.