Phi công quên hộ chiếu khiến máy bay phải quay đầu, chuyến bay trễ 6 tiếng

(VTC News) -

Máy bay có thể bị chuyển hướng vì nhiều lý do như trục trặc kỹ thuật, thời tiết xấu hoặc hành khách phản ứng thái quá. Tuy nhiên, chuyến bay UA198 ngày 22/3 của United Airlines từ Los Angeles đến Thượng Hải lại có hành trình bất thường do một trong các phi công để quên hộ chiếu ở nhà.

Chiếc Boeing 787-9 có mã đăng ký N35953 cất cánh lúc 14h01 ngày 22/3 và dự kiến hạ cánh lúc 18h35 ngày 23/3. Máy bay đã bay được gần hai giờ thì quay trở lại Mỹ, hạ cánh tại San Francisco khi một trong bốn phi công nhận ra mình không mang theo hộ chiếu.

Chiếc máy bay đã bay gần hai giờ trước khi quay đầu và hạ cánh tại San Francisco.

Hãng hàng không thông báo với hành khách: "Chuyến bay của quý khách đã chuyển hướng đến San Francisco do sự cố bất ngờ liên quan đến phi hành đoàn, yêu cầu phải có phi hành đoàn mới. Khi họ đến nơi, chúng tôi sẽ đưa quý khách trở lại Thượng Hải sớm nhất có thể. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn này và đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý khách".

Hành khách được tặng phiếu ăn trị giá 15 USD. Chuyến bay này sau đó hạ cánh chậm gần 6 giờ so với lịch trình.

Trang web hàng không A View From The Wing cho biết đây là sự cố tương tự thứ hai chỉ trong vòng một tuần: "Khi bạn lên chuyến bay quốc tế, nhân viên ở cửa ra kiểm tra hộ chiếu cùng với thẻ lên máy bay trước khi cho bạn lên. Rõ ràng là họ cũng nên làm như vậy với phi hành đoàn".

Ben Schlappig, người điều hành trang One Mile At A Time, gọi đây là "sai lầm đáng xấu hổ": "Sự cố này làm tăng thêm ít nhất ba giờ tiêu thụ nhiên liệu và United Airlines phải trả tiền cho 2 phi hành đoàn đầy đủ (vì toàn bộ phi hành đoàn phải được hoán đổi), chưa kể đến sự bất tiện cho hành khách trong cả hai chiều bay, vì chuyến bay trở về cũng phải bị hoãn".

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Yu, một hành khách đi chuyến UA198 cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng radio trên máy bay đột nhiên thông báo "quên hộ chiếu" và sau đó nhắc lại bằng tiếng Trung rằng "cơ trưởng không mang theo hộ chiếu" và cần hạ cánh khẩn cấp ở San Francisco. Máy bay đã bay được khoảng 2 giờ vào thời điểm đó và hành khách khá sốc khi nghe tin tức.

Sự cố xảy ra với hãng United Airlines.

Sau khi máy bay hạ cánh, hãng hàng không đã phát phiếu ăn cho mỗi người như một hình thức bồi thường. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải ở lại sân bay khoảng 3 giờ để chờ các sắp xếp tiếp theo.

Ông Yu cũng chia sẻ một chi tiết hài hước là khi hạ cánh ở San Francisco, giọng nói trên máy bay thông báo "Chào mừng đến San Francisco" khiến tất cả hành khách đều bật cười. Có người ban đầu bay từ San Francisco đến Los Angeles để quá cảnh, nhưng cuối cùng lại bay vòng và quay trở lại điểm xuất phát.

Những người trong ngành chỉ ra rằng do máy bay cần phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp theo nguyên tắc an toànể hạ cánh an toàn nên sự cố này có thể gây thiệt hại về chi phí nhiên liệu tới hơn 41.000 USD.

Theo Stuff, một sự cố tương tự đã xảy ra năm ngoái trên chuyến bay của hãng Delta. Một hành khách chia sẻ, khách đã lên được một phần tư máy bay thì tất cả dừng lại; phi công lao ra khỏi buồng lái. “Chúng tôi đang ngồi trên máy bay tự hỏi tại sao chuyến bay lại bị hoãn một giờ, sau đó họ thông báo phi công quên đóng gói hộ chiếu và đang lái xe về nhà để lấy”, người này kể.

Cuối cùng, chuyến bay bị hoãn 40 phút. Phi công thông báo chịu hoàn toàn trách nhiệm về sai lầm của mình.

Tháng 9/2019, tờ The Korea Times đưa tin chuyến bay từ TP.HCM (Việt Nam) đến Incheon (Hàn Quốc) của hãng hàng không giá rẻ T'way Air dự kiến cất cánh vào 22h35 ngày 13/9 nhưng lại bị hoãn đến 9h40 ngày 14/9 do phi công quên hộ chiếu, không thể xuất cảnh khỏi TP.HCM.

Hành khách trên chiếc Boeing 737 buộc phải đợi T'way Air lấy hộ chiếu thay thế cho viên phi công. Trong thời gian chờ đợi, hãng đưa hành khách đến phòng khách sạn và mời họ bữa sáng.