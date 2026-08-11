EVNNPC đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên công nghệ BESS tiên tiến được tích hợp trực tiếp vào lưới điện 110kV do EVNNPC quản lý. Bước đi tiên phong này không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong lộ trình hiện đại hóa lưới điện, mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt, bảo đảm vận hành an toàn và tối ưu cho toàn hệ thống.

Tham dự và trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện có ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc EVNNPC - cùng đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty, Công ty Điện lực Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3), các nhà thầu và đơn vị liên quan.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, rà soát các điều kiện kỹ thuật, theo dõi quá trình nghiệm thu và yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình đóng điện, bảo đảm hệ thống được đưa vào vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc EVNNPC - cùng đoàn công tác kiểm tra công tác đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Song Khê (E7.12).

Tại hiện trường, ông Vũ Anh Phương yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành của hệ thống sau khi đóng điện; đánh giá đầy đủ các thông số kỹ thuật, hiệu quả khai thác và khả năng phối hợp vận hành với lưới điện hiện hữu.

Đồng thời, chủ động tổng kết kinh nghiệm trong quá trình triển khai để làm cơ sở nhân rộng tại các dự án BESS tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hệ thống BESS tại TBA 110kV Song Khê (E7.12) được đầu tư với tổng công suất 5MW, tổng dung lượng lưu trữ 10MWh, gồm 02 cụm pin lưu trữ năng lượng, mỗi cụm có công suất 2,5MW và dung lượng 5MWh.

Dự án bao gồm hệ thống pin lưu trữ, hệ thống chuyển đổi năng lượng (PCS), hệ thống quản lý năng lượng (EMS), hệ thống giám sát pin (BMS), máy biến áp, tủ RMU cùng các hệ thống làm mát, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Hệ thống đồng thời được tích hợp giải pháp thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa, kết nối với Trung tâm điều khiển xa, Trung tâm giám sát dữ liệu của EVNNPC và các cấp điều độ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và vận hành hệ thống điện.

Trạm biến áp 110kV Song Khê (E7.12) - trạm biến áp tiên phong của EVNNPC ứng dụng công nghệ pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu công suất phụ tải đỉnh, giảm nguy cơ quá tải và sự cố lưới điện khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đưa hệ thống BESS vào vận hành còn tạo thêm giải pháp hỗ trợ điều tiết công suất, tối ưu phương thức vận hành lưới điện, tăng khả năng tiếp nhận các nguồn năng lượng tái tạo và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển lưới điện thông minh của EVNNPC.

Việc lựa chọn TBA 110kV Song Khê (E7.12) để triển khai dự án BESS đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để EVNNPC đánh giá hiệu quả công nghệ, hoàn thiện phương thức quản lý, vận hành và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi triển khai tại các trạm biến áp 110kV khác trong toàn Tổng công ty.

Đội ngũ kỹ thuật thực hiện đấu nối, hoàn thiện hệ thống BESS tại TBA 110kV Song Khê (E7.12).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của EVNNPC, BA3 là đơn vị tư vấn giám sát đã phối hợp chặt chẽ cùng Công ty Điện lực Bắc Ninh, các nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành toàn bộ công tác kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối thiết bị.

Các hạng mục đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối điều kiện an toàn trước khi chính thức đóng điện đưa công trình vào vận hành.

Song song với công tác nghiệm thu, các kỹ sư và công nhân đã tập trung kiểm tra thông số vận hành, cấu hình hệ thống điều khiển, tín hiệu kết nối, đồng thời hoàn thiện các hạng mục đấu nối, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và sẵn sàng đưa vào khai thác. Toàn bộ quá trình đóng điện được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện và an toàn lao động.

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và xác nhận các điều kiện kỹ thuật của hệ thống BESS trước khi đóng điện đưa vào vận hành tại TBA 110kV Song Khê (E7.12).

Khi đi vào hoạt động, hệ thống BESS tại TBA 110kV Song Khê (E7.12) sẽ có khả năng lưu trữ điện năng vào các thời điểm phụ tải thấp hoặc khi nguồn điện dư thừa, đồng thời hỗ trợ phát điện trở lại lưới trong những thời điểm phụ tải tăng cao hoặc hệ thống cần bổ sung công suất.

Giải pháp này góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, giảm áp lực cho lưới điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện và tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai.

Dự án tại TBA 110kV Song Khê (E7.12) là dấu mốc quan trọng trong lộ trình ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng của EVNNPC. Trên cơ sở kết quả triển khai và vận hành thực tế tại Song Khê, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án BESS tại các trạm biến áp 110kV theo kế hoạch, từng bước mở rộng ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng trong quản lý, vận hành hệ thống điện.

Đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao tính linh hoạt của lưới điện, tăng khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện đại hóa hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Bắc.