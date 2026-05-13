Người đàn ông tự tử bằng cách lao vào máy bay đang cất cánh

(VTC News) -

Các nhà chức trách ở bang Colorado, Mỹ cho biết các điều tra viên đang nỗ lực liên lạc với thân nhân và những người quen biết Michael Mott (41 tuổi) để làm rõ vụ tử tự đau lòng ngày 8/5/. Người đàn ông này xâm nhập trái phép vào đường băng tại Sân bay Quốc tế Denver và bị máy bay của hãng Frontier Airlines đâm tử vong.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 12/5, Tiến sỹ Sterling McLaren, Giám đốc Pháp y thành phố Denver, đã xác nhận danh tính nạn nhân. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, ông McLaren kết luận nguyên nhân tử vong là đa chấn thương.

Vào lúc 23h ngày 8/5, trong khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Mott trèo qua hàng rào an ninh cao khoảng 2,4m có dây thép gai bao quanh sân bay rồi chạy ngang qua đường băng. Cuối cùng, anh bị máy bay tông trúng. Theo thông tin ban đầu, anh bị cuốn vào động cơ.

Cơ quan chức năng khẳng định đây là một vụ tự sát.

Chiếc máy bay tông vào Michael Mott.

Cũng tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Denver, ông Ron Thomas, cho biết các điều tra viên đang tích cực tìm kiếm thông tin từ gia đình và bạn bè của Michael Mott nhằm tìm hiểu động cơ dẫn đến hành động cực đoan này.

Ông Thomas chia sẻ với các phóng viên rằng đây là tình huống vô cùng khó khăn và gây chấn động tâm lý cho rất nhiều người liên quan. Cảnh sát trưởng Denve bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới tất cả những ai đang phải đối mặt với cú sốc sau khi chứng kiến hoặc trải qua sự việc này.

Ông Phil Washington, Giám đốc điều hành Sân bay Quốc tế Denver, gọi sự cố xảy ra vào tối thứ 6 tuần trước là một bi kịch kinh hoàng. Thuật lại diễn biến, ông chia sẻ, vào khoảng sau 23h, chuyến bay mang số hiệu 4345 của Frontier Airlines báo cáo va chạm với một người trong quá trình cất cánh. Ngay lập tức, các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường, nhưng nạn nhân đã qua đời.

Đại diện hãng Frontier Airlines cũng xác nhận vụ va chạm với người đi bộ trên đường băng khi máy bay đang chuẩn bị khởi hành đi Sân bay Quốc tế Los Angeles. Sau cú va chạm, khói bắt đầu xuất hiện trong khoang hành khách, buộc các phi công phải hủy lệnh cất cánh ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ hành khách đã được sơ tán khẩn cấp bằng cầu phao trượt.

Hình ảnh hành khách được sơ tán khỏi máy bay.

Vào thời điểm đó, trên máy bay có tổng cộng 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Theo báo cáo từ phía sân bay, có 12 người bị thương nhẹ sau vụ việc, trong đó 5 người được đưa đến các bệnh viện địa phương để kiểm tra. Đến ngày thứ 12/5, 4 trong số đó đã được xuất viện.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) đang vào cuộc điều tra. Trong đoạn ghi âm liên lạc với kiểm soát không lưu, có thể nghe thấy giọng phi công báo cáo về vụ va chạm và tình trạng cháy động cơ.

Phi công thông báo: "Đài kiểm soát, đây là Frontier 4345, chúng tôi đang dừng trên đường băng. Chúng tôi vừa đâm phải ai đó đi bộ ngang qua đường băng và đang có cháy ở động cơ. Có 231 người đang trên máy bay".

Ngay sau đó, phi công quyết định hủy chuyến bay và tiến hành sơ tán do có khói tràn vào máy bay. Hãng hàng không Frontier Airlines tuyên bố họ đang phối hợp chặt chẽ với ban quản lý sân bay, các cơ quan an toàn giao thông để điều tra toàn diện sự cố và thu thập thêm thông tin xem nạn nhân bị đâm như thế nào.

Bi kịch này không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà còn gây ra sự gián đoạn và lo ngại về an ninh hàng không tại một trong những sân bay bận rộn nhất nước Mỹ.