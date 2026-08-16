Vì sao ô tô có công tắc tắt túi khí ghế phụ?

(VTC News) -

Túi khí đã được phát triển từ những năm 1950, lần đầu được sử dụng trên Oldsmobile Toronado vào năm 1973 và trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ô tô tại Mỹ từ năm 1999. Túi khí được chứng minh là một trong những tính năng giúp cứu sống người ngồi trên xe.

Trên ô tô, công tắc cho phép vô hiệu hóa túi khí hành khách để không bung khi xảy ra va chạm. Nhưng tại sao người dùng có thể tắt một tính năng an toàn quan trọng như vậy?

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đưa ra một số trường hợp nên tắt túi khí ghế phụ. Việc này phụ thuộc vào vóc dáng của người ngồi ở ghế phụ và việc có cần đặt ghế trẻ em quay mặt về phía sau tại vị trí này hay không, đặc biệt khi không gian hàng ghế sau bị hạn chế.

Thú cưng, trẻ em và người trưởng thành có vóc dáng nhỏ có thể bị thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong do túi khí bung. Trong một số trường hợp, chỉ sử dụng dây đai an toàn mà không kích hoạt túi khí lại là phương án bảo vệ phù hợp hơn.

Do nhóm đối tượng này dễ bị tổn thương bởi túi khí, NHTSA khuyến cáo trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở hàng ghế sau.

Để tắt túi khí ghế phụ, người dùng cần kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng xe để biết cách vô hiệu hóa túi khí ghế phụ. Nếu không có sách hướng dẫn, người dùng có thể liên hệ đại lý để được tư vấn.

Vị trí tắt túi khí ghế phụ. (Ảnh: Bence Bezeredy)

Trên nhiều mẫu xe, công tắc được bố trí ở phần cuối bảng táp-lô phía ghế phụ, do đó người dùng cần mở cửa bên phụ để tiếp cận. Một số xe yêu cầu sử dụng chìa khóa để xoay công tắc bật/tắt túi khí, trong khi những mẫu khác sử dụng núm xoay hoặc nút bấm.

Ở một số mẫu xe, công tắc này nằm trong ngăn đựng đồ phía trước hoặc khu vực bảng điều khiển trung tâm. Những mẫu xe đời mới có thể được trang bị nút bấm trên táp-lô hoặc tùy chọn trong hệ thống thông tin giải trí, cụm đồng hồ kỹ thuật số để vô hiệu hóa túi khí ghế phụ.

Phần lớn các nhà sản xuất còn tích hợp cảm biến trọng lượng trên ghế, giúp hệ thống không kích hoạt túi khí nếu trọng lượng người ngồi thấp hơn một ngưỡng nhất định.

Bật/tắt túi khí bằng chìa khóa. (Ảnh: Dikushin)

Tại Mỹ, nếu người dùng đã kiểm tra sách hướng dẫn và trao đổi với đại lý nhưng xác nhận xe không có công tắc bật/tắt túi khí, đồng thời cũng không thể lắp thêm, NHTSA có thể cho phép vô hiệu hóa hoàn toàn túi khí sau một quy trình xét duyệt nghiêm ngặt.

Một số ngoại lệ được áp dụng cho cha mẹ có con cần được theo dõi y tế hoặc những người có nhu cầu y tế đặc biệt đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang do các chuyên gia y tế và Trung tâm Phân tích Tai nạn Quốc gia Mỹ xây dựng từ năm 1997.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên chở trẻ em hoặc thú cưng ở ghế phụ, người dùng nên tìm hiểu vị trí và cách sử dụng công tắc túi khí trên chính chiếc xe của mình.