Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia tự phá bỏ nhiều lợi thế

(VTC News) -

Đội tuyển Malaysia đáng lẽ có nhiều lợi thế khi tiếp đón Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu quan trọng, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya (Hổ Mã Lai) lại đánh mất những yếu tố này mà nguyên nhân chủ yếu lại đến từ chính bóng đá Malaysia.

Vấn đề đầu tiên nằm ở lực lượng. ASEAN Cup không diễn ra trong lịch FIFA Days nên các CLB không có nghĩa vụ trả cầu thủ cho đội tuyển. Ngay từ trước giải, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận kế hoạch chuẩn bị của Malaysia bị ảnh hưởng bởi một số cầu thủ không được đội bóng chủ quản cho phép hội quân. Đội hình triệu tập vì thế gồm nhiều cầu thủ trẻ, gương mặt mới và những phương án mang tính thay thế.

Lợi thế sân nhà của Malaysia giảm đi đáng kể ở trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Malaysia ban đầu công bố 26 cầu thủ nhưng trước trận ra quân đã mất Zhafri Yahya và chỉ mang 25 người tới Myanmar. Stadium Astro cho biết tiền vệ 31 tuổi bị loại vào phút chót dù trước đó vẫn tham gia tập luyện cùng đội.

Khó khăn tiếp tục tăng lên trong quá trình thi đấu. Ở buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 16 cầu thủ. Một số thành viên phải trở về CLB, trong khi danh sách chấn thương tiếp tục kéo dài. Kênh truyền hình Stadium Astro cũng cho biết Malaysia mất thêm hai trụ cột vì vấn đề thể trạng trước bán kết.

Tình cảnh này khiến Malaysia không có được lực lượng ổn định xuyên suốt giải. Tan Cheng Hoe phải liên tục điều chỉnh nhân sự trong một đội hình vốn đã không phải tập hợp mạnh nhất của bóng đá Malaysia. Trước khi ASEAN Cup khởi tranh, chính ông đã xem việc không thể tập hợp đầy đủ cầu thủ theo kế hoạch là một trong những thách thức lớn nhất.

Lợi thế sân nhà của Malaysia cũng giảm đáng kể. Bukit Jalil, nơi thường được xem là “pháo đài” hay “chảo lửa” của đội tuyển Malaysia với sức chứa hơn 80 nghìn khán giả không thể tổ chức ASEAN Cup 2026. Sân vận động quốc gia đóng cửa từ tháng 6 đến tháng 9 để thay đường chạy, phục vụ quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2027.

Malaysia vì thế chuyển các trận sân nhà đến Kuala Lumpur Football Stadium ở Cheras. Sân này chỉ có sức chứa khoảng 18.000 khán giả, nhỏ hơn đáng kể so với Bukit Jalil và không đem lại bầu không khí mà đối thủ thường phải đối diện khi làm khách trước Malaysia.

Bukit Jalil từng đóng vai trò đặc biệt trong những trận đấu lớn của đội tuyển Malaysia. Những khán đài đông nghịt cùng sức ép từ cổ động viên là một phần quan trọng trong lợi thế sân nhà của Harimau Malaya. Việc không thể sử dụng địa điểm quen thuộc vì thế khiến Malaysia mất đi một vũ khí đáng kể trước Việt Nam.

Nhưng ngay cả tại sân Kuala Lumpur, Tan Cheng Hoe và các học trò cũng chưa chắc nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ khán đài. Ultras Malaya, một trong những nhóm cổ động viên nổi tiếng nhất của bóng đá Malaysia, tuyên bố tẩy chay tất cả các trận đấu của đội tuyển quốc gia từ ngày 1/5. Họ đưa ra ba yêu cầu gồm thu hồi quốc tịch của 7 cầu thủ liên quan bê bối nhập tịch, đưa quyền quản lý đội tuyển trở lại FAM và cải tổ toàn diện hệ thống bóng đá Malaysia.

Cuộc tẩy chay giai đoạn một được ấn định kéo dài ít nhất đến ngày 31/8. Đáng chú ý, đến giữa tháng 7, Ultras Malaya xác nhận họ vẫn giữ nguyên quyết định và sẽ không đến sân Kuala Lumpur ở Cheras để cổ vũ đội tuyển trong ASEAN Cup. Trước trận đấu một ngày, truyền thông Malaysia cho biết vé vẫn chưa được bán hết.