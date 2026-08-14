Phú Thọ khởi công 5 dự án tổng vốn đầu tư 7.600 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 14/8, tại xã Thịnh Minh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khởi công 5 dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp, đô thị và an sinh xã hội.

5 dự án được khởi công xây dựng gồm: Khu công nghiệp (KCN) Thịnh Minh, diện tích 429,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.832 tỷ đồng; Cụm công nghiệp (CCN) Thịnh Minh 1, diện tích 72,41 ha, tổng vốn đầu tư gần 575 tỷ đồng; Khu đô thị (KĐT) sinh thái Phú Minh 87,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.675 tỷ đồng; Nhà ở xã hội, cho thuê Phú Minh, diện tích 2,79 ha với 432 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Tổng diện tích 5 dự án gần 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng. Các dự án được triển khai nhằm hướng tới hình thành một hệ sinh thái hạ tầng - công nghiệp - đô thị - an sinh xã hội đồng bộ, hiện đại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng là “mạch máu” mở đường cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong cấu trúc phát triển vùng, đại lộ Thăng Long kéo dài, cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La, Vành đai 5 vùng Thủ đô cùng hệ thống đường sắt liên vùng đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối, mở rộng không gian phát triển phía Tây Hà Nội tới khu vực Ba Vì - Thịnh Minh - Lương Sơn.

Theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh địa giới hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Đồng thời, tạo điều kiện để Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng đối ứng, chia sẻ áp lực về đô thị, môi trường và dân số cho Thủ đô Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, lễ khởi công tổ hợp 5 dự án Thịnh Minh là hành động cụ thể hóa các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao mô hình “Thung lũng Công nghiệp - Sinh thái” mà tổ hợp hướng tới, thể hiện bước chuyển từ tư duy thu hút công nghiệp đơn thuần sang tích hợp hệ sinh thái tuần hoàn.

Đáng chú ý, các dự án được định hướng áp dụng các chuẩn mực ESG về môi trường, xã hội và quản trị; lộ trình Net-Zero; sử dụng năng lượng mặt trời mái nhà và các giải pháp tái sử dụng nước ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế. Đây là những yêu cầu phù hợp với xu thế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp triển khai dự án. Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận sự đồng thuận của người dân xã Thịnh Minh trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Phó Thủ tướng, lễ khởi công mới chỉ là điểm khởi đầu, điều quan trọng là phải nhanh chóng biến các bản vẽ quy hoạch thành những công trình hiện hữu, bảo đảm hiệu quả đầu tư và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị liên danh chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, công nghệ thi công để triển khai dự án ngay sau lễ khởi công; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và môi trường; thực hiện nghiêm các cam kết về ESG và Net-Zero.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, xã Thịnh Minh và không gian phụ cận thuộc khu vực Hòa Bình cũ có vị trí địa kinh tế chiến lược; nằm trên hành lang kết nối trực tiếp với không gian phát triển phía Tây Thủ đô Hà Nội.

Tổ hợp 5 dự án là những “hạt nhân kích hoạt” nhằm đánh thức tiềm năng về đất đai, nguồn lực tự nhiên và văn hóa của khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu từ nông - lâm nghiệp sang công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ và du lịch sinh thái.

Khi đi vào vận hành, tổ hợp được kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Các dự án dự kiến tạo từ 30.000 - 40.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, mở ra cơ hội để người lao động địa phương được tuyển dụng, làm việc ngay trên quê hương. Việc tích hợp Khu nhà ở xã hội Phú Minh với 432 căn hộ và hệ thống cấp nước sạch tập trung cho thấy định hướng phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội. Mục tiêu “ly nông không ly hương” được đặt trong một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, nơi người dân vừa có việc làm, vừa có điều kiện tiếp cận nhà ở và các dịch vụ thiết yếu.