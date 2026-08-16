Thống kê đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia trước bán kết ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia ngày 16/8 với nhiều thống kê ấn tượng về phong độ và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, lịch sử cũng nhắc nhở thầy trò HLV Kim Sang-sik về những cú ngã đau đớn trước “Hổ Mã Lai” ở vòng đấu này.

Xét về lịch sử đối đầu, Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt. Theo dữ liệu từ chuyên trang thể thao Flashscore, trong 18 lần gặp nhau trên mọi đấu trường kể từ năm 2008, đội tuyển Việt Nam giành 14 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận.

Riêng tại đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam cũng thường xuyên có kết quả thuận lợi trước Malaysia. Trong 11 lần chạm trán tại ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup), đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 2 và thua 2.

Đáng chú ý, kể từ thất bại 2-4 tại Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam duy trì chuỗi 10 trận không thua Malaysia nếu tính theo kết quả chính thức, với 9 chiến thắng và 1 trận hòa.

Lần gần nhất Việt Nam đối đầu với Malaysia diễn ra ngày 31/3 tại lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Trận hòa duy nhất là tỷ số 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil. Ở lượt về, bàn thắng của Nguyễn Anh Đức giúp Việt Nam thắng 1-0, nhờ đó đăng quang với tổng tỷ số 3-2.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 31/3 ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Việt Nam giành chiến thắng 3-1, trong đó Nguyễn Xuân Son lập cú đúp.

Trước đó, Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, kết quả này sau đó bị đảo ngược thành thất bại 0-3 của Malaysia do những vi phạm liên quan tới tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch.

Không chỉ có lịch sử đối đầu ủng hộ, Việt Nam còn bước vào bán kết với những con số nổi bật tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu bảng A với thành tích bất bại sau 4 lượt trận. Việt Nam lần lượt thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0 và vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1.

Theo trang chủ ASEAN United, Việt Nam tung ra tổng cộng 74 cú sút qua 4 trận đấu tại vòng bảng. Đây là con số cao nhất trong số các đội tham dự. Trong đó, có 24 cú sút trúng đích.

Phong độ gần đây của đội tuyển Việt Nam cũng rất đáng chú ý. Theo thống kê 5 trận gần nhất thi đấu trên sân khách, đội bóng lần lượt thắng Nepal 1-0, Lào 2-0, thắng CLB Siheung Citizen 6-0 trong trận giao hữu nội bộ, sau đó đánh bại Timor Leste 7-0 và Indonesia 3-0. Như vậy, Việt Nam toàn thắng các trận đấu này, ghi 19 bàn và không để thủng lưới.

Malaysia không sở hữu những con số vượt trội như Việt Nam nhưng vẫn cho thấy phong độ đáng gờm, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong 5 trận gần nhất trên sân nhà được thống kê, Malaysia cũng toàn thắng. Họ lần lượt vượt qua Singapore 2-1 và Palestine 1-0 ở các trận giao hữu, thắng Lào 5-1 tại vòng loại Asian Cup, trước khi đánh bại Lào 4-0 và Philippines 1-0 tại ASEAN Cup 2026.

Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, Malaysia giành 9 điểm sau 4 trận và chỉ để thua Thái Lan. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vì thế vẫn là thử thách đáng kể với Việt Nam, nhất là khi trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Kuala Lumpur.

Lịch sử cũng cho thấy Việt Nam không thể chủ quan khi gặp Malaysia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Hai lần hai đội đụng độ tại vòng bán kết vào các năm 2010 và 2014, Malaysia đều là đội giành quyền đi tiếp.

Năm 2014 để lại ký ức đặc biệt khó quên. Việt Nam thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi nhưng bất ngờ thua 2-4 tại Mỹ Đình trong trận lượt về và bị loại với tổng tỷ số 4-5.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Malaysia tại Kuala Lumpur vào 20h ngày 16/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào vòng bán kết với vị thế nhất bảng A và thành tích bất bại, trong khi Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm.