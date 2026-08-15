Khi nào nhà đầu tư chứng khoán có thể được mở tài khoản online?

(VTC News) -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố những nội dung chủ yếu của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Theo lộ trình, luật dự kiến có hiệu lực từ tháng 3/2027.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc luật hóa giao dịch điện tử trong quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán. Nếu được thông qua, nhà đầu tư có thể thực hiện toàn bộ quy trình mở tài khoản, giao kết hợp đồng và xác nhận giao dịch trực tuyến mà không phải ký, gửi hồ sơ giấy như hiện nay.

Theo quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 89 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng. Quy định này khiến nhà đầu tư dù thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến nhưng vẫn phải hoàn tất bước ký giấy tờ và gửi hồ sơ về công ty chứng khoán.

Dự thảo sửa đổi quy định trên theo hướng cho phép giao kết hợp đồng bằng hình thức phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử.

Nhà đầu tư chứng khoán có thể được mở tài khoản online. (Ảnh minh họa: VietnamFinance).

Với quy định mới, quy trình mở tài khoản chứng khoán có thể được thực hiện trực tuyến toàn trình. Nhà đầu tư không còn phải ký hợp đồng giấy chỉ để hoàn tất thủ tục sau khi đăng ký tài khoản online.

Thay đổi này cũng giúp các công ty chứng khoán giảm chi phí, thời gian lưu trữ và quản lý hồ sơ giấy.

Dự thảo cũng đề xuất cắt giảm một loạt điều kiện, hồ sơ cấp phép đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và hoạt động lưu ký chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các tổ chức này được nâng lên. Người đại diện theo pháp luật phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn ở mức tương đương Tổng giám đốc.

Phạm vi dịch vụ mà công ty chứng khoán được cung cấp cũng được quy định rõ hơn, trong đó bổ sung các hoạt động như đại lý phân phối, đại diện người sở hữu trái phiếu và quản lý tài sản bảo đảm.

Luật Chứng khoán hiện hành, số 54/2019/QH14, đã được triển khai thi hành hơn 5 năm và một lần sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15.

Theo UBCKNN, lần sửa đổi trước đó đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp bách trong thực tiễn, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.