Chưa đấu đội tuyển Việt Nam, HLV Malaysia vẫn được ca ngợi

(VTC News) -

Chưa bước vào cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia nhận được những đánh giá tích cực tại quê nhà. Dù chưa được ký hợp đồng chính thức mà chỉ làm việc trên danh nghĩa tạm quyền, nhà cầm quân này được ghi nhận ngay khi giúp đội tuyển Malaysia vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Malaysia không thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ tốt nhất do ASEAN Cup diễn ra ngoài lịch FIFA. Trong thời gian giải đấu diễn ra, đội bóng này còn mất thêm 5 cầu thủ vì chấn thương hoặc phải trở về thực hiện nghĩa vụ với câu lạc bộ.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe. (Ảnh: Bernama)

Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giúp Malaysia vượt qua vòng bảng. Thành tích này khiến khả năng FAM tiếp tục trao cơ hội cho nhà cầm quân 58 tuổi được nhắc đến. Cựu quản lý đội tuyển Malaysia Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar cho rằng Tan Cheng Hoe xứng đáng được cân nhắc cho vị trí HLV trưởng lâu dài nhờ kinh nghiệm và uy tín trong bóng đá nước này.

“Chúng ta hãy để FAM đưa ra quyết định tiếp theo. Tôi cho rằng Cheng Hoe xứng đáng được trao cơ hội đảm nhận vị trí này bởi ông ấy là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá Malaysia. Tôi tin rằng ông ấy đủ khả năng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm nếu được trao không gian, cơ hội và sự tự do để dẫn dắt Harimau Malaya”, ông Kamarul nói.

Theo vị cựu quan chức bóng đá Malaysia, ông Tan Cheng Hoe thậm chí có thể giúp đội tuyển Malaysia hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. “Có thể Cheng Hoe sẽ mang lại điều gì đó, nếu không gọi là phép màu thì cũng có thể giúp chúng ta một lần nữa làm nên lịch sử bằng việc giành quyền dự Asian Cup”, ông nhận định.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất. FAM chưa đưa ra quyết định về việc bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe trở thành HLV trưởng chính thức. HLV Tan Cheng Hoe được giao vai trò tạm quyền sau khi Peter Cklamovski bất ngờ từ chức vào tháng 6. Khoảng thời gian chuẩn bị ngắn khiến ông buộc phải xây dựng một đội hình mang tính chắp vá cho ASEAN Cup 2026.

Lúc 20h hôm nay 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur, đội tuyển Malaysia đấu với Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.