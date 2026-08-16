Doanh nghiệp ở TP.HCM tiết kiệm cả tỷ đồng nhờ miễn phí hạ tầng cảng biển

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Vina T&T Group cho biết, doanh nghiệp này đang xuất khẩu dừa, sầu riêng, thanh long, bưởi… đi Mỹ, Úc, Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 50% sản lượng hàng hóa qua thị trường này.
Theo ông Tùng, từ khi TP.HCM miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển cho doanh nghiệp, mỗi container xuất khẩu, công ty tiết kiệm khoảng 500.000 đồng. Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu bình quân khoảng 100 container.
Như vậy, bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ tiết giảm chi phí logistics khoảng 50 triệu đồng, tức giảm khoảng 600 triệu đồng/năm. Với 3 năm miễn phí hạ tầng cảng biển, doanh nghiệp sẽ giảm khoảng 1,8 tỷ đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ.
Còn theo ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, doanh nghiệp này đang xuất khẩu tiêu, cà phê và nông sản Việt đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu trung bình từ 400 - 600 container.
Với chính sách miễn phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM, doanh nghiệp đã tiết kiệm bình quân khoảng 250 triệu đồng/tháng, tức mỗi năm sẽ giảm khoảng 3 tỷ đồng chi phí logistic. Như vậy, với 3 năm miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 9 tỷ đồng.
Ông Thông chia sẻ đây là chính sách đầy nhân văn và kịp thời của TP.HCM trước bối cảnh giá cước vận tải biển quốc tế vẫn “leo thang” mỗi ngày.
“Trong lúc cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì giá cước vận tải biển quốc tế đã tăng gấp 2 lần. Tháng 7/2026, công ty chúng tôi đã phải trả gần 25 tỷ đồng cước vận tải, trong khi những tháng trước chỉ dao động từ 10 - 12 tỷ đồng/tháng”, ông Thông nói.
Đại diện một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP.HCM cho hay, trước bối cảnh giá cước vận tải biển quốc tế đang tăng mạnh thì chính sách miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển đang chia sẻ gánh nặng chi phí cùng doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang được tiết giảm từ hàng chục triệu đồng/tháng đến hàng trăm triệu đồng/tháng chi phí logistics. Đây là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vươn lên trong bối cảnh nhiều thách thức.
Chính sách miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển được Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua hồi tháng 6 và áp dụng từ ngày 1/7/2026. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển trong 3 năm (kết thúc ngày 30/6/2029).
Các nhóm được miễn phí gồm hàng xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh và chuyển khẩu qua hệ thống cảng biển thành phố. Chính sách áp dụng với hàng hóa từ mọi quốc gia, không phân biệt ngành hàng.
TP.HCM hiện có hơn 94.000 doanh nghiệp nộp phí hạ tầng cảng biển, với tổng số thu dự kiến khoảng 2.390 tỷ đồng/năm. Chính sách được kỳ vọng kéo giảm giá dịch vụ vận tải, kho bãi và giao nhận do phí hạ tầng là một trong những chi phí đầu vào. Tổng chi phí logistics của doanh nghiệp có thể giảm từ 0,5-0,8%.
Việc miễn phí sử dụng dịch vụ hạ tầng cảng biển được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực từ giá vận tải biển, nhiên liệu, bảo hiểm hàng hóa, lãi suất, tỷ giá và chi phí lưu kho. Xung đột địa chính trị cùng bất ổn trên các tuyến hàng hải quốc tế cũng khiến chi phí xuất nhập khẩu tăng mạnh.
TP.HCM cho rằng, thời hạn 3 năm đủ để doanh nghiệp phục hồi đơn hàng, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và ổn định dòng tiền.
Ngân sách TP.HCM dự kiến giảm thu 2.390 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 7.170 tỷ đồng trong 3 năm. Tuy nhiên, chính quyền đánh giá đây là nguồn lực cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu lâu dài.
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