Những khách Tây cao nghều chia sẻ gì khi 'nếm đặc sản' xe giường nằm Việt Nam?

Xe giường nằm tại Việt Nam đem đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Đối với nhiều du khách nước ngoài, trải nghiệm đi xe giường nằm (sleeper bus) tại Việt Nam vừa là "đặc sản" thú vị, vừa là một thử thách thể chất dở khóc dở cười, đặc biệt là với những người sở hữu chiều cao "lêu ngêu" trên 1m8.

Khi bước lên xe, ấn tượng đầu tiên của họ thường là sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước thiết kế hai tầng gọn gàng và những chiếc giường bọc da đầy màu sắc. Sau cảm giác hào hứng là sự bối rối khi phải loay hoay tìm cách 'an vị". Với kích thước giường được thiết kế cho vóc dáng người châu Á và để tối ưu số vé, các du khách phương Tây cao lớn thường xuyên rơi vào cảnh chân chạm sát vách, đầu đụng trần, hoặc phải nằm co quắp suốt cả chuyến đi dài.

Nhiều khách Tây hài hước chia sẻ trên các diễn đàn du lịch rằng họ phải học cách "gấp gọn" bản thân như một chiếc điện thoại nắp gập, hoặc chấp nhận để đôi chân dài thừa ra ngoài lối đi chung.

Jacob, một người Anh cao 1m9 chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Cảm giác phải dạng chân co gối cả một đêm khiến tôi thấy mình như đang đi đẻ vậy, mỗi khi định cựa mình thì có khả năng va vào cửa kính hoặc đầu đập vào trần nhà".

Kian, du khách đến từ Đức lại thấy tò mò về vấn đề dừng nghỉ khi đi xe giường nằm: "Tại sao người ta có thể nằm trên xe 12 giờ mà chỉ xuống đi vệ sinh có một lần? Khi trải nghiệm chuyến đi xe giường nằm, tôi không khỏi cam chịu, cố gắng điều hòa cái bụng đau của mình".

Với chiều cao quá khổ, nhiều du khách rơi vào tình huống dở khóc dở cười trên xe giường nằm. (Ảnh chụp màn hình)

Có nữ du khách tò mò về việc tại sao người ta cho tận 2 cái chăn, nhưng ngay sau đó cô có câu trả lời: "Nhiệt độ trên xe giường nằm thật sự lạnh, đặc biệt khi bạn nằm cuối xe. Nếu không có 2 cái chăn được phát cho, có lẽ tôi đã 'đóng băng' trước khi đến được bến tiếp theo".

Tom, du khách đến từ Anh, còn xin danh sách phát nhạc trên xe giường nằm cho dễ ngủ: "Âm nhạc trên xe giường nằm thật sự khác biệt. Tôi đi nhiều quán cà phê nhưng chưa thấy đâu bật nhạc lạ như vậy. Thậm chí, bản thân nghe nhạc trên xe mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ai biết cho tôi xin tên nhạc".

Đọc chia sẻ của các vị khách về "đặc sản" xe giường nằm Việt Nam, cư dân mạng Việt thích thú bàn luận rôm rả: "Du lịch Việt Nam thì các anh nên tập ép dẻo dai cơ trước. Suốt cả chuyến xe chắc du khách cứ phải gồng mình như tập yoga dưỡng sinh. Người nào không dẻo dai khéo xuống xe nằm cả ngày".

"Đọc bình luận mà cười muốn xỉu, đúng là nỗi khổ không của riêng ai! Nhìn mấy anh Tây lóng ngóng bước lên xe giường nằm mà vừa thương vừa buồn cười. Co chân lên thì mỏi, duỗi thẳng ra thì chân thò thẳng sang giường người đối diện hoặc chắn ngang lối đi của phụ xe".

Hải Yến từng chứng kiến dáng đi liêu xiêu của du khách nước ngoài sau khi xuống xe giường nằm: "Mấy đoạn xe dừng ở trạm nghỉ giữa đêm, các anh bước xuống xe với đôi chân tê dại, đi đứng liêu xiêu như người mất trọng lực. Nể nhất là tinh thần chịu chơi của khách nước ngoài, khổ thì khổ thế thôi chứ trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, vẫn khen xe giường nằm Việt Nam là best choice vì vừa tiết kiệm được tiền phòng ngủ một đêm, vừa được ngắm cảnh".

Dù phải trải qua những đêm dài không mấy êm ái, phần lớn khách Tây vẫn chấm điểm rất cao cho xe giường nằm Họ bày tỏ sự thích thú trước tính tiện lợi, chi phí tiết kiệm tuyệt đối và cơ hội ngắm nhìn cảnh vật nông thôn Việt Nam qua ô cửa kính khi bình minh lên.

Sự thân thiện của các bác tài, món ngon trên đường đều trở thành những kỷ niệm vô giá. Đối với họ, xe giường nằm không chỉ là một phương tiện giao thông, mà là một trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo, mà bất kỳ ai khi đến Việt Nam cũng nên thử ít nhất một lần trong đời.