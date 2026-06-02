Du khách Tây đua nhau chia sẻ về trải nghiệm cưỡi trâu ở Việt Nam

Clip khác Tây thích thú cưỡi trâu hóa thân thành nông dân Việt Nam.

Đối với nhiều du khách quốc tế, Việt Nam không chỉ cuốn hút bởi những thành phố xinh đẹp hay các bãi biển tuyệt đẹp, mà còn bởi vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của vùng thôn quê cũng như nếp sinh hoạt, lao động ở đó. Trong những trải nghiệm độc đáo, mới lạ mà du khách phương Tây có được ở Việt Nam, cưỡi trâu du ngoạn giữa đồng lúa luôn là kỷ niệm khiến họ nhớ mãi.

Những vị khách nước ngoài lần đầu tiên được "kết bạn" với chú trâu nước hiền lành thường rất háo hức và nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Trải nghiệm này mang lại cho họ cảm giác được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên, hiểu sâu sắc hơn về biểu tượng của nền văn minh lúa nước và sự gắn kết kỳ diệu giữa con người với người bạn bốn chân trung thành.

Video du lịch, những lời tâm sự mộc mạc của du khách Tây trên các diễn đàn cho thấy với họ, việc cưỡi trâu không đơn thuần là trò vui, mà thực sự là trải nghiệm văn hóa thú vị, bổ ích.

Bian, nữ du khách đến từ Mỹ chia sẻ trải nghiệm của mình: "Tôi chỉ mất 0,5USD (khoảng 13 nghìn đồng) để được cưỡi trâu. Đây là trải nghiệm thật khó quên. Điều thú vị là nó không khó như mọi người vẫn tưởng, chú trâu đi rất êm, hiền và rất an toàn".

Dưới bài đăng của cô, nhiều bạn bè quốc tế cũng trầm trồ về "đặc sản du lịch" này; nhiều người còn bảo Việt Nam là điểm đến du lịch tuyệt nhất Đông Nam Á, chắc chắn lần sau họ sẽ thử cưỡi trâu cho biết.

Grace, nữ du khách đến từ Anh, so sánh cưỡi trâu với cưỡi ngựa: "Dù không có nhiều đồ bảo hộ như khi cưỡi ngựa nhưng tôi rất an tâm. Trâu di chuyển chậm, lưng rộng nên ngồi rất vững. Bên cạnh đó, những người làm du lịch cũng luôn chú ý quan sát để phòng trường hợp xấu xảy ra".

Nhiều du khách thích thú khi có trải nghiệm độc lạ mà không đâu có được. (Ảnh chụp màn hình)

Những thắc mắc của các vị khách về những điều họ thấy kỳ lạ trong chuyện cưỡi trâu cũng được cư dân mạng Việt Nam giải thích. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là về trang phục. "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cứ cưỡi trâu thì người Việt Nam phải đội nón lá? Nếu để tránh nắng thì mũ khác cũng được mà. Có lẽ đây là một phần văn hóa riêng biệt mà người nước ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu được", một du khách Đức nêu câu hỏi và tự đưa ra phán đoán.

Tài khoản Quang Minh giải thích thêm: "Nón lá của Việt Nam không chỉ để che nắng mà còn để quạt mát nữa chứ. Trưa hè đi chăn trâu xong nằm vắt vẻo, phe phẩy cái nón lá tạo gió hiu hiu thì còn gì tuyệt vời bằng. Giấc mơ trưa cứ vậy ập đến lúc nào không hay".

Đọc những cảm nghĩ của du khách khi đến Việt Nam cưỡi trâu, nhiều dân mạng Việt bày tỏ sự thích thú: "Trâu không chỉ là bạn của nhà nông giờ trở thành bạn bè của du khách quốc tế";"Hóa ra câu 'con trâu là đầu cơ nghiệp' giờ để chỉ ngành Du lịch"; "Giờ tôi mới biết cưỡi trâu giá còn rẻ hơn đi xe ôm công nghệ"...

Nhiều bạn trẻ thành thị viết rằng, tuy sống ở Việt Nam nhưng họ chưa bao giờ được cưỡi trâu và ước gì một hôm nào đó được dùng dịch vụ mà nhiều bạn Tây đã thử này. Mỹ Huyền bộc bạch: "Đến khách nước ngoài còn được trải nghiệm cưỡi trâu rồi. Mình thì 30 năm qua chưa dám sờ vào con trâu một lần chứ nói gì đến cưỡi. Hy vọng sau này có dịp được thử cho biết, kẻo sau bạn bè quốc tế mà hỏi thì không biết nói sao".

Bình luận dưới các bài chia sẻ của du khách Tây về cưỡi trâu, một số người nước ngoài đặt câu hỏi rằng hành động này liệu có phải là ngược đãi động vật; tuy nhiên những vị khách từng trải nghiệm đều khẳng định rằng các chú trâu được nông dân Việt Nam chăm sóc rất tốt, thực sự là người bạn của nông dân. Yên để ngồi rất êm, trâu không bị cưỡi liên tục, vì vậy, mọi người có thể yên tâm thử, không cần lo lắng.