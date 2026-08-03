Clip cậu bé khóc một mình khi hết hè phải rời quê khiến dân mạng rưng rưng

(VTC News) -

Clip em nhỏ rơi nước mắt khi chuẩn bị phải chia tay quê ngoại lên thành phố khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @tuyennuocmamdongthap)

Kỳ nghỉ hè ở quê vui sướng bao nhiêu thì việc phải từ giã những ngày chơi đùa thỏa thích để về lại thành phố lại đầy tiếc nuối bấy nhiêu đối với các em nhỏ. Đoạn video đang “hot” trên nền tảng TikTok ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động khi các cháu phải chia tay ngoại để trở về nhà chuẩn bị cho năm học mới. Clip bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé khoảng 12 tuổi lặng lẽ ở một góc với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cậu liên tục đưa tay quệt má để lau những giọt nước mắt cứ “không nghe lời” mà chảy dài.

Camera sau đó lia sang cảnh cả gia đình, gồm người lớn lẫn trẻ nhỏ, đang cùng nhau dọn dẹp hành lý, thu xếp đồ đạc ra xe. Dù bầu không khí rộn ràng tiếng bước chân và lời dặn dò, các em nhỏ vẫn có chút thẫn thờ, buồn bã.

Người đăng tải ghi chú: “Hè năm nay, con cháu ké về nhà ngoại đông đủ và ở lại chơi lâu. Trước giờ nhà xa ít gặp, nhờ dịp này mà đám nhỏ mới có cơ hội thân thiết với nhau, đang vui và hợp cạ nên đứa nào cũng quấn quýt, không chịu về nhà. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc khép lại, ngày chia tay đã có những giọt nước mắt rơi”.

Đoạn clip nhanh chóng lan tỏa trên mạng và nhận được sự đồng cảm của người xem. Nhiều người xúc động trước tình cảm của cậu bé dành cho các anh chị em và quê ngoại: “Anh chị em họ hàng cách trở địa lý, nhưng chỉ cần có một dịp ở cạnh nhau đủ lâu thì tình cảm đong đầy. Nhìn ánh mắt thằng bé đỏ hoe mà thấy thương quá, đúng là những năm tháng thơ ấu đẹp nhất đều gửi lại ở nhà ngoại”; “Hè tan, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc khép lại để bắt đầu năm học mới. Những giọt nước mắt chia tay hôm nay minh chứng cho mùa hè thực sự trọn vẹn và đong đầy yêu thương”.

“Có những trải nghiệm mà trường học hay sách vở không thể dạy hết, đó là bài học về tình yêu thương gia đình, gắn bó quê hương”; “Đồ đạc rồi sẽ dọn dẹp xong, vali rồi cũng kéo ra xe, nhưng tình cảm ngây ngô của lũ trẻ thì còn mãi ở lại”; “Người lớn thì hối hả dọn dẹp, thu xếp hành lý ra xe, còn đứa trẻ thì thu mình lại một góc lặng lẽ khóc. Đúng là chỉ có dịp hè mới được rong chơi thỏa thích cùng anh chị em họ, ăn món ngon mà ông bà nấu cho. Vé về tuổi thơ không phải gì cao sang mà chính là những chiều hè được chạy ra đồng giữa nắng hè cùng anh em”....

Xem clip, dân mạng lại rưng rưng nhớ về tuổi thơ khi mùa hè phải rời quê lên phố. (Ảnh chụp màn hình)

Cảnh cậu bé lau nước mắt khi phải trở lại nhà sau kỳ nghỉ hè cũng khiến nhiều người nhớ về kỷ niệm tuổi thơ của mình. “Ngày xưa mỗi lần nghỉ hè, anh chị em tụi mình cũng ngóng từng ngày để được bố mẹ chở về quê ngoại. Những ngày tháng đó sao mà êm đềm đến thế, cùng đám anh em họ tắm sông, trèo cây, chia nhau từng củ khoai nướng. Giờ lớn rồi, mỗi đứa một phương, ông bà cũng đã già yếu, muốn tìm lại một mùa hè hồn nhiên, ấm áp như thế sao mà khó quá”, Thành Lộc tâm sự.

Thu Vân bình luận dưới bài đăng: “Căn nhà ngoại trong clip sao mà giống hệt ngôi nhà ngày xưa mình từng gắn bó mỗi dịp hè về. Hồi đó, cứ hè là ghét vì về quê nóng, hay mất điện. Giờ đây khi đã đi làm, đối mặt với bao áp lực công việc và cuộc sống bon chen, mình mới thèm biết bao cảm giác được bé lại, được sống lại những ngày hè vô lo vô nghĩ bên người thân dưới mái nhà ngoại”.

Duy Tài chia sẻ: “Bất giác nhìn lại, mới nhận ra mùa hè tuổi thơ của mình đã khép lại từ rất lâu rồi. Những đứa bạn nhỏ từng cùng mình tắm mưa, hái sim ngày trước nay đều đã lập gia đình, mỗi người một guồng quay cuộc sống. Nhìn thế hệ nhỏ sau này vẫn còn giữ được sự gắn kết, vẫn biết khóc biết thương khi chia xa anh em họ hàng, mình thấy mừng cho các em. Mong rằng các em sẽ trân trọng từng phút giây này”.