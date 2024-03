Bắt kẻ cung cấp súng cho hai thanh niên đi cướp tài sản ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoài Phong (SN 2002, ngụ ấp Bào Xép, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, do có quen biết với nhau từ trước nên ngày 7/12/2023, Quang và Tài có đến gặp Phong để nói chuyện. Sau đó, Phong vào nhà lấy ra 2 khẩu súng mà Phong đã đặt mua trên mạng xã hội đưa cho Tài.

Tiếp đó, Quang và Tài chia nhau mỗi người một khẩu làm vũ khí để thực hiện hành vi cướp tài sản vào ngày 7/12/2023 tại một tiệm game bắn cá ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn.

Khẩu súng Nguyễn Hoài Phong cung cấp cho hai thanh niên đi cướp tài sản. (Ảnh: CACC)

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1, điều 304 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Thanh Quang và Nguyễn Phạm Văn Tài cùng về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hai bị can Quang và Tài tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 7/12/2023, Phạm Thanh Quang (27 tuổi) và Nguyễn Phạm Văn Tài (24 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) lái xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Long đến tiệm game bắn cá trên địa bàn xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn để cướp tài sản.

Hai thanh niên xông vào tiệm nổ súng, tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu mọi người có mặt giao nộp tài sản. Sau đó hai đối tượng lấy tất cả tiền, điện thoại di động của các nạn nhân bỏ vào cốp xe rồi khống chế con chủ tiệm là anh Lê Quốc Phong đưa lên xe tẩu thoát.

Công an xã Xuân Hiệp nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt và thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Trà Ôn hỗ trợ.

Bị cảnh sát phát hiện, Quang và Tài chở "con tin" tháo chạy đến ngã tư xã Xuân Hiệp thì thả xuống.

Sau hơn 1 giờ truy lùng, công an bắt giữ được Quang và Tài. Khám xét trong người và phương tiện, công an thu giữ tang vật vụ cướp là 46 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng tự chế và 1 thẻ nhựa màu đỏ ghi "thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự".