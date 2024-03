Bắt khẩn cấp 2 kẻ cướp nổ súng nhiều lần khi bị truy đuổi

(VTC News) -

Chiều 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 người gồm Nguyễn Trung Thảo (sinh năm 1994, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Trần Hoàng Kim Phát (sinh năm 1998, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 10/3, ông Phan Trần Thanh Bảo (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe máy mang biển số 72D1 – 350.38 chở mẹ đi chợ, khi đến đoạn đường vắng thì bị 2 thanh niên ngồi trên xe máy đạp ngã, sau đó giật dây chuyền vàng trị giá gần 18 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nguyễn Trung Thảo và Trần Hoàng Kim Phát. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khoanh vùng, nhận diện 2 kẻ trên là Nguyễn Trung Thảo và Trần Hoàng Kim Phát. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy vết theo hướng di chuyển tẩu thoát của 2 kẻ này, đồng thời phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai truy bắt.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng theo bám 2 người có dấu hiệu nghi vấn trên đoạn đường qua xã Châu Pha, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát hiện bị truy đuổi, 2 kẻ trên đã rút súng ra và nổ nhiều phát sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng tỉnh Đồng Nai.

Đến 18h30 ngày 11/3/2024, qua công tác điều tra, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trung Thảo và Trần Hoàng Kim Phát. Qua đấu tranh, khai thác nhanh, 2 kẻ trên thừa nhận gây ra vụ cướp giật tài sản ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khẩu súng được Phát và Thảo sử dụng mỗi khi gây án. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở trọ và nhà của Phát và Thảo, cơ quan chức năng thu giữ 1 súng ngắn, 2 viên đạn, 1 ná bằng gỗ có dây cao su, 1 cây gậy dạng xích sắt dài 100 cm và có gắn 1 lưỡi dao sắc nhọn ở đầu; 2 biển số xe máy.

Bước đầu Phát và Thảo khai nhận, từ tháng 12/2023 đến ngày bị bắt đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.