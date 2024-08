Bắt giam người đàn ông soạn thảo, lan truyền nhiều đơn tố cáo sai sự thật

(VTC News) -

Ngày 2/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Trung (66 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân".

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Đình Trung đã có hành vi soạn thảo, lan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt gửi nhiều cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Hành vi của Trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Trung.

Ngoài ra, Trung cũng chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Nguyễn Đình Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”.

Khám xét nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ một số tài liệu, chứng cứ ghi can sử dụng trong quá trình soạn thảo đơn tố cáo, tố giác.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng, không đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.