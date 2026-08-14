HLV Malaysia: Tuyển Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất nên có lợi thế

(VTC News) -

Theo báo The Star, đội tuyển Malaysia gặp bài toán khó về lực lượng trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026. Bất chấp khó khăn này, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe vẫn đón nhận tình hình một cách bình thản, giữ được sự điềm tĩnh trước trận đấu quan trọng.

“Đội tuyển Việt Nam có lợi thế bởi họ sở hữu đội hình mạnh nhất cho giải đấu này, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và sẽ tận dụng triệt để điều đó”, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Chỉ vài ngày trước thềm trận đấu quan trọng, hàng loạt cầu thủ Malaysia không thể ra sân tập luyện vì dính chấn thương. Tuyến giữa là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi Endrick Dos Santos (chấn thương đầu gối) và Aliff Haiqal Lau (chấn thương gân kheo) đều không thể thi đấu.

Ngoài ra, 2 cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh và Engku Nur Shakir Nur Yacob cũng đang gặp vấn đề về thể trạng, dù mức độ và tính chất chấn thương của họ chưa được tiết lộ.

Ông Tan Cheng Hoe, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Malaysia. (Ảnh: FAM)

Khó khăn của Malaysia càng gia tăng khi tiền vệ đang thi đấu tại Mỹ Wan Kuzain rút lui khỏi giải đấu sau khi câu lạc bộ chủ quản Sporting JAX triệu tập anh trở lại để thi đấu tại USL Championship.

“Chúng tôi không thể đăng ký thêm bất kỳ cầu thủ mới nào cho trận đấu sắp tới cũng như trong phần còn lại của giải. Chúng tôi buộc phải tiếp tục thi đấu với lực lượng hiện có”, HLV Cheng Hoe cho biết.

Nhà cầm quân của Malaysia thường sử dụng 3 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3, nhưng hiện ông chỉ còn 4 lựa chọn cho khu vực này, gồm Ziad El-Basheer, Sergio Aguero, Ibrahim Manusi và Daryl Sham George. Bất chấp những tổn thất về lực lượng, ông vẫn tin tưởng các cầu thủ còn lại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

“Mọi thứ đã khó khăn và đầy thử thách ngay từ đầu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên và đó là điều chúng tôi luôn giữ vững. Chúng tôi không hề nao núng trước những khó khăn đang ập đến.

Có một số cầu thủ tại giải đấu này vẫn chưa được ra sân, nhưng dựa trên những gì tôi quan sát trong các buổi tập, họ đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực để thay thế những cầu thủ chấn thương. Với tư cách HLV, tôi đang xem xét các phương án nhân sự cho hàng tiền vệ trong thử thách trước Việt Nam”, ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Trung vệ Aysar Hadi Sapri và tiền đạo Paulo Josue đều có khả năng thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng Cheng Hoe cho biết ông không muốn xáo trộn cấu trúc đội hình quá nhiều.

“Tôi biết chúng tôi có những cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng tôi sẽ không chọn ai đó chỉ để cho đủ quân số. Họ phải thực sự sẵn sàng thi đấu ở hàng tiền vệ, bởi chúng tôi hiểu rõ năng lực của đối thủ. Tôi muốn các cầu thủ phải hiểu rõ yêu cầu chiến thuật, có kỷ luật để phòng ngự chắc chắn, duy trì sự tập trung và thi đấu thông minh cả khi có bóng lẫn không có bóng”, ông chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.