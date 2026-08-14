Đấu tuyển Việt Nam, báo Malaysia kêu gọi đội nhà 'lấy lại danh dự đã mất 12 năm'

(VTC News) -

Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16/8, truyền thông Malaysia đặt nhiều kỳ vọng vào đội nhà, coi màn so tài với Việt Nam là thời cơ để “Hổ Mã Lai” chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng. Trong bài viết có tiêu đề “Sứ mệnh xoá dớp 12 năm”, báo Kosmo nhấn mạnh thành tích đối đầu lép vế của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trước đối thủ trong hơn một thập kỷ qua.

“Suốt 12 năm qua, Malaysia phải chịu những lời chế giễu khi không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam, kể từ chiến thắng gần nhất vào năm 2014”, Kosmo nhận định.

Theo bài viết, Malaysia từng đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-0 trên sân ở vòng loại Asian Cup 2027 năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này sau đó bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch. Do đó, xét theo kết quả chính thức, Malaysia vẫn chưa thể giành chiến thắng trước Việt Nam trong 10 lần chạm trán gần nhất ở cấp độ quốc tế.

Đội tuyển Malaysia đứng trước cơ hội “phá dớp” trước đương kim vô địch Việt Nam. (Ảnh: Kosmo)

Truyền thông Malaysia đánh giá hai đội bước vào bán kết với vị thế rất khác nhau. Việt Nam là đương kim vô địch, bất bại ở vòng bảng và sở hữu nhiều lý do để tự tin. Trong khi đó, Malaysia không được đánh giá cao trước giải nhưng gây bất ngờ khi giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất.

“Hai lượt trận bán kết thực chất là cơ hội để Malaysia làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Việt Nam, đồng thời lấy lại danh dự đã đánh mất suốt 12 năm qua”, báo Kosmo khẳng định.

Trước đó, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận đội bóng của ông không có gì để mất khi bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam. Nhà cầm quân này xác định đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là thử thách khó khăn nhất đối với Malaysia tại ASEAN Cup năm nay.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia Datuk Zainal Abidin Hassan thừa nhận rằng cơ hội để Malaysia tiến vào chung kết là rất sáng sủa, mặc dù các cầu thủ được triệu tập lần này chưa có đủ kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế.

“Tôi nghĩ đội tuyển được triệu tập lần này đã gây bất ngờ cho nhiều người khi tiến vào bán kết. Màn trình diễn của họ trong giai đoạn vòng bảng vừa qua đã mang lại sự tự tin và cơ hội rộng mở để tiến xa. Chúng tôi cầu nguyện họ có thể lấy lại vị thế cho Malaysia. Việc lọt vào chung kết có thể được xem là thành công đối với đội tuyển quốc gia”, Datuk Zainal Abidin Hassan nhận định.

Cựu quản lý đội tuyển Malaysia Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar có quan điểm thận trọng hơn: “Khi chúng ta phải gặp Việt Nam, tôi cho rằng cơ hội sẽ khó khăn hơn một chút bởi đội tuyển quốc gia có thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi sự lựa chọn về nhân sự cũng khá hạn chế”.

Dù vậy, truyền thông Malaysia cho rằng đội chủ nhà không nhất thiết phải tạo nên một chiến thắng với cách biệt lớn ở lượt đi. Một kết quả tối thiểu cùng việc giữ sạch lưới cũng đủ để giúp đội tuyển có thêm sự tự tin trước trận lượt về tại Hà Nội.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.