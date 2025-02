Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 hay, gọn, chủ đề tưởng tượng bạn là đại dương

(VTC News) -

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025 được phát động ngày 11/11/2024, có hạn cuối nhận bài là 5/3/2025.

Chủ đề của cuộc thi năm nay yêu cầu thí sinh: TƯỞNG TƯỢNG BẠN LÀ ĐẠI DƯƠNG. Hãy viết bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)

Xin giới thiệu tới bạn đọc bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 ngắn gọn, có chủ đề đúng yêu cầu của cuộc thi.

Kính gửi ông Derek Manzello, điều phối viên Chương trình Giám sát Rạn san hô thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA).

Tôi là Đại dương,

Thưa ông, theo thông tin từ cơ quan NOAA của ông, tôi được biết, trong năm qua hơn 60% rạn san hô trên thế giới đã bị tấy trắng. Trước đó, các ông cũng từng thông báo, chỉ từ năm 2009 đến năm 2017, khoảng 14% rạn san hô trên thế giới đã chết.

San hô chết, nghĩa là đại dương cũng đang chết dần, nghĩa là hệ sinh thái của con người đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tôi khẳng định điều này bởi tôi rõ hơn hết vai trò của các rạn san hô đối với đại dương. Không chỉ như một hàng rào bảo vệ bờ biển khỏi sự sói mòn và tác động của sóng biển, các rạn san hô còn giữ vai trò như bộ lọc khi hấp thụ các chất ô nhiễm và lắng đọng các hạt nhỏ. Cũng chính các rạn san hô tạo ra nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật biển, bảo vệ các loài di cư, quan trọng hơn cả là tạo môi trường sống cho hàng nghìn loài động vật và thực vật biển.

Với con người, san hô cũng có vai trò trực tiếp trong du lịch, kinh tế; cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế.

Thế nhưng, do nhiều yếu tố, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ hoạt động sống, sản xuất kinh tế của con người, các rạn san hô đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 60 quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng các rạn san hô bị tàn phá do biến đổi khí hậu.

Ông Derek Manzello thân mền,

Tôi biết loài người đã có nhiều hành động để bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ môi trường đại dương. Nhưng tôi cho rằng những hành động đó còn manh mún, nhỏ lẻ. Thậm chí một vài hành động quyết liệt như việc chính quyền Thái Lan đưa ra quyết định đóng cửa một hòn đảo du lịch nổi tiếng để bảo vệ hệ sinh thái san hô tại đây cũng chỉ khi thực tế đã quá trầm trọng.

Là người có hiểu biết sâu sắc về vai trò của các rạn san hô, đứng ở vị trí có sức ảnh hưởng lớn với thế giới, tôi mong ông lên tiếng và thúc đẩy các hành động bảo vệ và phục hồi các rạn san hô; kêu gọi loài người hành động giảm thiểu ô nhiễm nước biển, hướng tới khai thác kinh tế hợp lý để phát triển bền vững... Tổ chức của các ông cũng có thể tiến hành những nghiên cứu sâu hơn về từng tác động, cách thức phục hồi các rạn san hô; giám sát việc khai thác, bảo vệ các rạn san hô ở từng quốc gia như một tài nguyên chung quý giá của con người.

Quan trọng nhất, tôi cho rằng, các ông cần tuyên truyền hiệu quả hơn để mỗi người hiểu được giá trị của các rạn san hô đối với cuộc sống chúng ta; cùng chung tay bảo vệ cân bằng sinh thái. Đó chính là cách bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ đại dương - bảo vệ Tôi.

Thưa ông,

Tôi hiểu, việc suy giảm các rạn san hô là ảnh hưởng của quá trình lâu dài, đang là thách thức toàn cầu. Nhưng đây là vấn đề không thế chậm trễ, cần hành động ngay của chúng ta.

Rất mong sớm được thấy những hành động của ông - của loài người - để có thể bảo vệ và phục hồi các rạn san hô, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật và bảo vệ tương lai của Trái đất.

Chào ông

Đại dương