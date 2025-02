Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 dài 800 từ 'Tưởng tượng bạn là đại dương'

(VTC News) -

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025 có chủ đề nguyên gốc tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.

(Dịch ra tiếng Việt: Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.)

Một trong những yêu cầu về bức thư tham dự, thí sinh phải viết theo dạng văn xuôi, đúng thể thức bức thư với độ dài không quá 800 từ, bằng tiếng Việt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)

Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 dài khoảng 800 từ.

Kính gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tôi là Đại dương,

Tôi từng viết thư cho nhiều người bạn trên mặt đất để nói về ý nghĩa, vai trò của mình với sự sống của các bạn, và với trái đất, mong đợi những hành động thực tế để bảo vệ sức khỏe cho tôi. Tuy nhiên, với ông, tôi nghĩ không cần nói lại điều này, bởi tôi tin ông là một trong những người hiểu rõ vấn đề nhất.

Thưa ông, tôi được biết ông đã từng lên tiếng về việc con người đang khai thác đại dương quá mức, làm tăng nguy cơ ô nhiễm, đe dọa đến môi trường sống của các loài hải sản... Ông cũng là người nhiều lần kêu gọi các quốc gia chung tay bảo vệ đại dương, cam kết khai thác bền vững nguồn lợi đại dương...

Tôi thực biết ơn ông vì điều đó.

Thưa ông, hiện nay, dân số loài người gia tăng nhanh chóng. Khoa học kỹ thuật nhân loại cũng phát triển vượt bậc. Tất cả khiến việc khai thác tài nguyên từ tôi thật dễ dàng. Tuy nhiên, việc đánh bắt quá mức, khai thác tài nguyên, và xây dựng các công trình ven biển đã làm tổn hại đến hệ sinh thái của tôi, gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học và làm mất đi các nguồn tài nguyên quý giá.

Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự suy giảm của nhiều loài động vật và thực vật quan trọng, như cá, rùa biển, và san hô. Việc đánh bắt quá mức đã làm giảm số lượng cá, gây ra sự mất cân bằng trong hệ sinh thái của tôi. Việc khai thác dầu khí đã làm ô nhiễm nước biển, gây ra sự tổn hại cho các loài động vật và thực vật. Việc xây dựng các công trình ven biển đã làm mất đi các vùng đất ngập nước, nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật.

Sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, nghĩa là hệ sinh thái của loài người và cả trái đất này cũng đang bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng đây chỉ là những vấn đề nhất thời. Với những gì ông và loài người đang làm, tôi tin các ông cũng nhận thấy tình thế cấp bách hiện tại. Đại dương là sự sống của các ông, và các ông hoàn toàn có thể bảo vệ sự sống này, bền vững mãi mãi.

Ông đã từng nói, từng gửi đi nhiều thông điệp để bảo vệ tôi. Tôi mong ông vẫn còn nguyên bầu nhiệt huyết và ý chí quyết tâm đối với vấn đề này. Tôi gửi tới ông lá thư này như một lời cầu cứu thiết tha, mong ông có thể một lần nữa gửi đi các thông điệp, kêu gọi các hành động để bảo vệ tôi.

Mong ông hãy kêu gọi một cuộc đại cách mạng làm sạch bờ biển, mặt biển, thu gom rác nhựa, vớt dầu loang...

Mong ông hãy kêu gọi không chỉ các quốc gia ven biển mà tất cả các quốc gia trên trái đất, cùng cam kết khai thác nguồn tài nguyên đại dương hợp lý. Khai thác phải đi liền với bảo vệ, tái tạo. Khai thác chứ không tận diệt.

Mong ông kêu gọi những chiến dịch tuyên truyền lớn, từ thế hệ mầm non của mọi đất nước, tăng cường giáo dục và nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương, tạo thành tư duy bảo vệ môi trường sống, bảo vệ đại dương.

Mong ông cùng các nguyên thủ ở nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và hoàn thiện các Luật về biển, đại dương, thực hiện quyết liệt các chính sách và quy định để quản lý và bảo vệ đại dương.

Tôi cũng mong mỏi sẽ có các công cuộc tái tạo môi trường đại dương rộng lớn, nuôi lại các rặng san hô đã chết, nhân giống các loài hải sản đang cạn kiệt, phục hồi các vùng biển ô nhiễm...

Ông António Guterres kính mến,

Với niềm tin mãnh liệt về sự quan tâm của ông dành cho môi trường đại dương cũng như tin tưởng vào sự ảnh hưởng của ông tới nhân loại, tôi hy vọng ông sẽ hành động ngay, thật nhanh chóng biến những khẩn cầu của tôi thành hiện thực.

Tôi hy vọng rằng, với sự ủng hộ của ông, loài người có thể bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái của tôi, và đảm bảo sự sống còn của hành tinh chúng ta.

Chào ông

Đại dương.