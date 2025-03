Loạn học phí giáo dục quốc phòng, từ vài triệu đến vài chục triệu

Những ngày vừa qua, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM bức xúc khi trường thu học phí Giáo dục quốc phòng an ninh 12-23 triệu đồng/sinh viên, tùy từng chương trình đào tạo.

Theo tìm hiểu, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM có 11 tín chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh với 4 học phần tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Học phí chương trình chuẩn dao động từ 1.022.000 đồng đến 1.080.000 đồng/tín chỉ, tùy ngành. Chương trình chất lượng cao có mức từ 2.070.000 đến 2.170.000 đồng/tín chỉ.

Cùng là trường tự chủ, nhưng tại trường Đại học Công Thương TP.HCM, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, cho biết học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh được tính theo 4 học phần với 4 mức khác nhau. Trong đó học phần 1 là 2.589.000 đồng, học phần 2 là 1.726.000 đồng, học phần 3 là 1.100.000 đồng và học phần 4 là 2.200.000 đồng. Tổng học phí Giáo dục quốc phòng an ninh là 7.615.000 đồng/sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM học Giáo dục quốc phòng. (Ảnh: XD)

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông tin, trường thực hiện tự chủ, sinh viên có 8 tín chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh, với đơn giá học phí là 720.000 đồng/tín chỉ, tổng cộng khoảng 6 triệu đồng cho môn này.

Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) không thu riêng học phí quốc phòng an ninh mà tính chung trong học phí của toàn khoá học. Sinh viên học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM đóng 1,3 triệu đồng/sinh viên.

Tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM, PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo cho biết, sinh viên không phải đóng học phí Giáo dục quốc phòng an ninh riêng vì đã tính trong trọn gói học phí của năm học. Nhà trường sẽ đóng khoản phí cho sinh viên khi học ở Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Ở khối tư thục, bà Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin truyền thông, trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, cho biết học phí Giáo dục quốc phòng an ninh của trường là 3.700.000 đồng/sinh viên. Sinh viên sẽ học ở Củ Chi, có xe đưa đón.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng cho biết chương trình Giáo dục quốc phòng của trường được chia thành 4 học phần. Học phí cho học phần 1 là 800.000 đồng; học phần 2 là 500.000 đồng; học phần 3 là 600.000 đồng; học phần 4 là 800.000 đồng. Sinh viên học và đóng học phí theo từng học phần, tính chung toàn khóa là 2.100.000 đồng. Sinh viên được đào tạo tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh của trường.

Trong khi đó, ở trường Đại học Nông lâm TP.HCM, theo Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng nhà trường, học phí Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên ở cơ sở chính TP.HCM (học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM) là 1.350.000 đồng. Sinh viên phân hiệu Ninh Thuận học ở Trung tâm quốc phòng và an ninh của trường Đại học Nha Trang đóng học phí hơn 2.500.000 đồng.

Đại diện trường Đại học Sài Gòn cho hay, học phí Giáo dục quốc phòng của trường dao động 473.000 - 572.000 đồng/tín chỉ. Môn học này có 11 tín chỉ chia thành 4 học phần, như vậy học phí cho 1 sinh viên là hơn 5 triệu đồng. Học phần nào học lý thuyết sẽ học ở trường, còn thực hành tại Trung tâm giáo dục quốc phòng của trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM học giáo dục quốc phòng. (Ảnh: XD)

Đơn giá học phí tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra cho các trường cao đẳng, đại học liên kết với trung tâm này là 1.350.000 đồng/sinh viên.

Sinh viên sẽ được học 4 học phần, trong đó học phần 1 - đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam (45 tiết) là 370.000 đồng; Học phần 2 - công tác quốc phòng và an ninh (30 tiết) 245.000 đồng; Học phần 3 - quân sự chung (30 tiết) 245.000 đồng; Học phần 4 - kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (60 tiết) 490.000 đồng.