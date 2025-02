(VTC News) -

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) được tổ chức lần đầu tiên năm 1971. Sau đó, cuộc thi được duy trì hàng năm, là sân chơi bổ ích cho học sinh dưới 15 tuổi trên toàn cầu. Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng triệu bài dự thi từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 35 năm tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, Việt Nam đã 17 lần đoạt giải, trong đó có nhiều năm đoạt giải cao.

Năm nay, cuộc thi có chủ đề: Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)

Hạn cuối nhận bài dự thi viết thư UPU lần 54 là ngày 5/3.

Bài mẫu viết thư UPU lần 54 ngắn gọn 'Tưởng tượng bạn là đại dương'. (Ảnh minh họa: Meta AI)

Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo một bài mẫu viết thư UPU 54, nhân vật tưởng tượng mình là một chú rùa biển - thành viên quan trọng của đại dương.

Gửi Dua Lipa - nữ ca sĩ mà tôi yêu mến

Nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tôi - người đã lan tỏa biết bao cảm xúc cho toàn nhân loại chỉ từ những ca khúc thu tại nhà, phát trên YouTube.

Bạn đã có một chuyến đi thật thành công, mang tinh thần tích cực của mình, mang những khao khát kiến thức và động lực sống tốt đẹp đến thế giới này, khiến cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn biết bao.

Bạn được tôn vinh, bởi bạn không chỉ có nhiều thành tích trong sự nghiệp âm nhạc, mà còn có sức ảnh hưởng trong việc kêu gọi những nghệ sĩ tương lai quan tâm tới các vấn đề của thế giới.

Chắc bạn không biết tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chú rùa đại dương.

Tôi sinh ra và lớn lên trong đại dương mênh mông. Đại dương là ngôi nhà thân yêu của tôi, còn tôi cũng là một phần sự sống của đại dương. Tôi đã ở cái tuổi mà nếu tính như loài người thì là "xưa nay hiếm", nhưng với đại dương của chúng tôi, tôi vẫn chỉ là một chú bé còn chưa lớn.

Thế mà gần đây, tôi đã gặp phải một tình huống khủng khiếp. Tôi bị mắc kẹt trong một khối rác thải nhựa khổng lồ, không thể thoát ra. Tôi nhớ như in ngày đó, tôi đang thỏa thích bơi lội trong đại dương, vừa tìm kiếm thức ăn vừa tận hưởng làn nước trong mát. Rồi tôi thấy một khối rác thải nhựa khổng lồ đang trôi nổi trên mặt nước. Tôi đã tưởng rằng đó là một điều thú vị và lao đến. Tôi bị mắc kẹt trong đó, bị những sợi lưới và quai túi ni-lông quấn vào cổ, chân tay. Tôi vũng vẫy suốt, cố gắng thoát ra, nhưng không thể.

Bạn ơi,

Tôi đã bị mắc kẹt trong đó nhiều ngày, cơ thể mệt mỏi dần vì không thể kiếm ăn, lại còn đau đớn. Tôi dần buông xuôi nghĩ rằng cuộc đời mình vậy là sắp chấm dứt bởi không biết khi nào mới được giải thoát.

Thật may mắn thay, một nhóm các nhà khoa học và các tình nguyện viên đã phát hiện ra tôi và quyết định cứu tôi. Họ đã sử dụng các thiết bị đặc biệt để cắt đứt các sợi nhựa và giải thoát tôi. Tôi đã được chăm sóc và điều trị tại một trung tâm bảo tồn, và giờ đây tôi đã trở lại đại dương. Tại đây, tôi được biết những sinh vật của biển cả gặp sự cố như tôi rất nhiều, người bạn đã không có may mắn được cứu kịp thời, chỉ có thể tạm biệt cuộc sống trong mòn mỏi và đau khổ.

Loài người sử dụng nhựa rất nhiều. Họ thải ra trái đất, theo mưa gió, theo dòng nước cuốn ra biển, tràn vào đại dương. Họ thải thẳng cả ra đại dương của chúng tôi. Rác thải nhựa rất khó phân hủy, thường trôi nổi bồng bềnh, những đứa trẻ của đại dương chưa có kinh nghiệm như chúng tôi rất dễ bị hấp dẫn rồi sa vào cái "bẫy" chết người đó.

Tôi muốn kể câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và các loài động vật. Rác thải nhựa không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn gây hại trực tiếp cho các loài động vật như tôi.

Chúng tôi, những chú rùa biển, có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái đại dương, bảo vệ rạn san hô, và giữ cho đại dương sạch sẽ. Như vậy nghĩa là chúng tôi đóng góp vào việc đảm bảo hệ sinh thái mạnh khỏe cho chính các bạn. Tuy nhiên, ở đâu đó, có nhiều người coi ngôi nhà của chúng tôi như bãi rác khổng lồ, cái gì cũng có thể xả xuống.

Bây giờ, tôi đã được trở về nhà. Nhưng sự cố khủng khiếp kia vẫn ám ảnh tôi, nhất là mỗi khi rời tổ bơi lượn đi chơi, kiếm ăn, tôi thấy rác tràn đầy đại dương. Tôi cảm thấy lo lắng về tương lai của mình và cả đại dương này.

Tôi biết, loài người có tri thức và sức mạnh cộng đồng to lớn. Chỉ cần được thúc giục, được trao cảm hứng và khơi dậy ý chí, các bạn có thể làm được mọi thứ.

Là một người có ảnh hưởng trên thế giới, là một người truyền cảm hứng, tôi hy vọng bạn dùng tầm ảnh hưởng của mình, qua các bản thu, qua các show diễn, truyền đi thông điệp bảo vệ đại dương, làm sạch thế giới.

Tôi tượng tượng sẽ tuyệt vời biết bao khi chứng kiến hình ảnh những đoàn thanh niên trẻ trung dọn sạch bờ biển, những chiếc tàu dọn sạch rác đại dương tiến băng băng, trong âm thanh các ca khúc của bạn. Tôi tưởng tượng một màn hình lớn sau lưng bạn, phát đi hình ảnh hãy cứu loài rùa, có thể chính là hình ảnh tôi mắc kẹt trong mớ rác thải, khi phía dưới là hàng triệu khán giả hâm mộ đang lắng nghe bạn, hướng thẳng về màn hình....

Dua Lipa thân mến,

Bảo vệ đại dương thực ra không khó. Thế giới loài người chỉ cần hạn chế thải rác ra biển, ra sông hồ (Đặc biệt là rác thải nhựa); thay đổi cách sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường - hướng tới sản xuất bền vững; đưa vào giáo dục từ thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường; đừng tham lam khi khai thác tài nguyên biển - hãy khai thác văn minh và đủ dùng... Nghĩa là, hãy làm các việc để thế giới của bạn sạch hơn, trong lành hơn, nghĩa là đại dương của tôi cũng sẽ trong lành hơn.

Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hành động ngay, lan truyền ngay những thông điệp này để bảo vệ đại dương và bảo vệ hành tinh chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người và mọi loài.

Một người hâm mộ của bạn

Rùa đại dương