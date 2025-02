Bài mẫu viết thư UPU lần 54 năm 2025: Tưởng tượng bạn là Đại dương

(VTC News) -

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025 có hạn cuối nhận bài là ngày 5/3. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo một bài mẫu viết thư UPU 54 tưởng tượng bạn là đại dương, viết thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt..

Chủ đề Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 là: Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)

Ảnh minh họa.

Để có thể viết một lá thư dự thi được đánh giá cao, bạn cần biết cách viết thư UPU đơn giản và chuẩn nhất:

1. Cuộc thi dành cho học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi bài tham dự cuộc thi). Bài dự thi phải đúng thể theo thể lệ của BTC. Độ dài của bài thi viết thư quốc tế UPU không quá 800 từ.

2. Bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách). Bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (lưu ý không viết vào mặt sau, có thể viết nhiều tờ, đánh số trang, ghim lại để tránh bị nhầm lẫn).

3. Thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư sẽ được để trong phần đầu của bài dự thi.

4. Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư. Không viết tên hay địa chỉ của mình trong phần nội dung thư. Điều này để đảm bảo bức thư được chấm công bằng trong phần chấm cuối cùng.

5. Phần cuối thư sẽ là điều người viết muốn gửi gắm, lời chào tạm biệt và chữ ký của người viết.

Bạn lưu ý: Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU có chủ đề riêng cho từng năm. Nội dung bức thư được yêu cầu phải đúng chủ đề cuộc thi đã đưa ra. Bức thư nên vừa mạch lạc, rõ ràng vừa giàu cảm xúc, chân thành và có lý lẽ thuyết phục về thông điệp mà mình muốn truyền tải.

Dưới đây là Bài mẫu viết thư UPU lần 54: Tưởng tượng bạn là đại dương

Hà Nội tháng 2 năm 2025

Kính gửi bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO

Tôi là đại dương!

Tôi viết cho bà bức thư này - như một lời khẩn cầu, kêu cứu, trong lúc sức khỏe đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tôi tin rằng, với vai trò là Tổng Giáo đốc của một trong những tổ chức quan trọng nhất trên toàn cầu – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc, tiếng nói của bà sẽ có ảnh hưởng rộng rãi, mang đến những tín hiệu tích cực.

Thưa bà,

Bản thân tôi có lẽ còn ra đời trước cả loài người. Tôi luôn tự tin cho rằng mình sẽ mãi mãi mạnh khỏe, bất tử. Tuy nhiên, sự sinh sản nhanh chóng của nhân loại và phát triển mạnh mẽ của xã hội đã khiến niềm tin của tôi có phần lung lay.

Bà cũng biết, tôi – Đại dương – được ví như lá phổi của hành tinh. Tôi cũng là nguồn thực phẩm, thuốc men và chắc chắn là một phần không thể thiếu để duy trì sự ổn định hệ sinh thái trên trái đất. Tôi to lớn, bao phủ hơn 70% hành tinh. Tôi cũng luôn tự hào đã tạo ra hơn 50% lượng oxi cho hành tinh, là nơi sinh sống trú ngụ của vô số loài sinh vật và hệ thực vật…

Khi xã hội của các bạn phát triển mạnh mẽ, công nghiệp hóa, tôi cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, đồng thời hấp thụ lại 30% lượng khí CO2 các bạn thải ra, giúp giữ ổn định khí hậu cho trái đất.

Tuy nhiên, gần đây, sức khỏe của tôi không còn sung mãn như trước. Tôi gặp nhiều vấn đề do ô nhiễm. Những yếu tố đảm bảo sự sống cho tôi – giúp tôi luôn khỏe mạnh như những rạn san hô đang bị phá hủy, những quần thể cá lớn cạn kiệt, nhiều loài sinh vật quý hiếm dần mất đi…. Tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng rác thải nhựa các bạn đổ ra đại dương và vô số những vấn đề ô nhiễm khác.

Thưa bà, tôi có thể khẳng định, sức khỏe của tôi có mối quan hệ mật thiết với đời sống của các bạn. Vì thế, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tôi cũng là cách các bạn đang giữ gìn môi trường xanh, những nguồn lợi kinh tế, tự nhiên bền vững cho chính các bạn.

Tôi biết, Liên hợp quốc đã chọn ngày 8/6 là Ngày Đại dương Thế giới. Nghĩa là nhân loại cũng đánh giá tầm quan trọng của tôi cũng như thực tế đang diễn ra và hàng năm đều đưa ra những thông điệp cũng như có các hành động cụ thể để bảo vệ tôi – bảo vệ Đại dương.

Tuy nhiên, 1 ngày cho 1 năm là không đủ. Việc cải tạo, đảm bảo môi trường cho tôi có sức khỏe tốt hơn phải là hoạt động đương nhiên, thường xuyên. Từng cá nhân, từng cộng đồng phải luôn ý thức được việc giữ sạch đại dương, khai thác hợp lý cần như giữ mạng sống của mình.

Thưa bà Audrey Azoulay,

Công ước thành lập UNESCO nêu rõ, tổ chức này có những chức năng quan trọng như thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục quần chúng.

Tôi hy vọng, với vị trí của mình, bà sẽ đề xuất các chương trình giáo dục, kết nối tại các quốc gia, phát động các sáng kiến để dọn dẹp rác thải ở các bãi biển, thúc đẩy tư duy và hình thành thói quen bảo vệ biển, không xả rác thải nhựa nhằm bảo vệ, phục hồi các đại dương.

Tổ chức của bà hoàn toàn có thể phát động các chương trình giáo dục cộng đồng với những nỗ lực nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là lứa tuổi học sinh – giới trẻ - tương lai của nhân loại, góp phần hình thành ý thức hệ lành mạnh, thay đổi từ tư duy để dẫn tới hành động tích cực trong bảo vệ sự sống của đại dương – sự sống của con người.

Tôi cho rằng đây là một công việc khó và to lớn. Tuy nhiên, bà và nhân loại có thể hoàn toàn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất như giảm dùng nhựa một lần, chọn các sản phẩm thân thiện môi trường để thay thế. Bà cũng có thể thúc đẩy các chiến dịch tuyên truyền tái sử dụng và tái chế đồ dùng làm tự nhựa; giảm sử dụng hóa chất gây ô nhiễm khi khai thác thủy hải sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm – hạn chế sử dụng năng lượng từ dầu mỏ.

Tất nhiên, mọi thứ chỉ có thể diễn ra và được duy trì khi nó đã trở thành ý thức, thói quen, vì thế, tôi tin rằng một chiến dịch tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường biển là cần thiết.

Thưa bà,

Ô nhiễm đại dương đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nếu sự việc này cứ kéo dài với tốc độ không giảm, tôi e là cũng không còn nhiều cơ hội được tâm sự hay gửi thư tới bà như thế này.

Bảo vệ đại dương là việc làm cần được triển khai ngay. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất để chữa lành vết thương, giành lại sự sống cho đại dương – tôi nghĩ là vấn đề cấp bách.

Nhờ sự quyết liệt, khẩn trương và hành động mạnh mẽ của bà, tôi rất mong sớm thấy những thay đổi từ nhân loại trong cách cư xử với tôi, trân trọng hơn, giữ gìn hơn!

Thân mến chào bà. Chúc bà thật nhiều sức khỏe!

Ký tên

Đại dương