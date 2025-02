Bài tham khảo viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025: Những bức thư giành giải nhất

(VTC News) -

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025 chính thức được phát động. Chủ đề của cuộc thi năm nay yêu cầu thí sinh: TƯỞNG TƯỢNG BẠN LÀ ĐẠI DƯƠNG. Hãy viết bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025 yêu cầu thí sinh tưởng tượng bạn là đại dương để viết một bức thư. (Ảnh minh họa)

Mặc dù mỗi năm, cuộc thi viết thư UPU có chủ đề khác nhau, song về thể thức bài dự thi, cách yêu cầu vấn đề các thể lệ cuộc thi cơ bản không thay đổi qua nhiều năm. Việt Nam cũng giành nhiều giải thưởng trong cuộc thi này.

Để có thể triển khai bài dự thi đúng quy định, xin giới thiệu đến các bạn học sinh một số bài tham khảo viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 - là những bức thư giành giải nhất của các thí sinh những năm trước đây.

Bức thư đạt giải nhất Viết thư UPU lần thứ 53, năm 2024

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 chủ đề: Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa.

Dưới đây là toàn văn bức thư giành giải nhất của Nguyễn Đỗ Quang Minh (lớp 9/1, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Rovaniemi, ngày 24 tháng 12 năm 2023

Gửi Ông Tổng giám đốc UPU năm 2174!

Lời đầu tiên, chúc ông Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc! Tôi chưa hình dung hết ông là ai, nhưng tôi tin tưởng rằng, ông vẫn là người thuyền trưởng tài ba chèo lái con thuyền Bưu chính thế giới với sứ mệnh phục vụ tận tâm và bền bỉ các thế hệ người dân toàn cầu. Đó là lý do tôi viết lá thư này gửi tới ông.

Tôi là Pulattie, 72 tuổi, từng là giáo viên trung học tại Texas. Sau khi nghỉ hưu, tôi học tại Trường Charles W.Howard Santa Claus, trường đào tạo Ông già Noel. Hiện tôi làm việc tại Bưu điện ở ngôi làng Ông già Noel, Rovaniemi, Lapland, Phần Lan, nằm trong Vòng Bắc cực. Công việc của tôi bận rộn quanh năm, nhưng tôi rất hạnh phúc. Mỗi năm chúng tôi nhận hàng triệu bức thư của trẻ em khắp thế giới. Tôi đọc không sót bức nào, sau đó viết thư hồi âm và gửi những món quà từ các tổ chức từ thiện đến trẻ em dịp Noel. Tôi vừa là người nhận thư, vừa đưa thư trong vai Ông già Noel đã hơn 10 năm, và tôi cảm nhận ý nghĩa cuộc sống qua từng lá thư nhỏ.

Ông à, tôi chọn công việc này khi đọc bức thư của bé Virginia O'Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan, New York gửi tờ The Sun năm 1897: "Xin hãy cho cháu biết sự thật: Có Ông già Noel không?". Biên tập viên Francis đã viết thư trả lời: "Virginia, ông già Noel có thực, cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó cuộc sống của chúng ta được vui tươi, hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới ảm đạm biết bao, cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Ông già Noel vẫn sẽ sống mãi. Hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ khắp hành tinh này". Lá thư truyền cảm hứng cho tôi trở thành một Ông già Noel mang thông điệp hạnh phúc đi khắp thế giới.

Thưa ông, 150 năm qua, nhờ sự đồng hành của UPU mà chúng tôi mới thấu hiểu trẻ em khao khát điều gì. Trẻ em tin rằng Ông già Noel chỉ thích đọc thư tay, nên chúng nắn nót từng chữ và gửi đi bằng tất cả niềm tin. Bưu điện Thụy Điển hiện lưu trữ hơn 10.000 bức thư hay nhất mà trẻ em gửi Ông già Noel, trong đó bức thư của em bé lớp Một ở Việt Nam thực sự làm tôi rơi nước mắt: "Gửi ông già Noel. Cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt lớp 1B. Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ, không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông ba viên bi màu của cháu ạ". Những dòng chữ ngây ngô đã chạm đến trái tim bao người. Và hàng triệu lá thư như thế 10 năm qua đã làm tôi mất ngủ.

Thưa ông, thế giới càng phát triển, con người càng xa cách nhau, dần trở nên vô cảm với nhau. Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương, và chúng cần lắm một nơi để giải bày tâm sự. Chúng khao khát được chia sẻ bằng những dòng thư tay chân thành nhất, gửi đến một nơi mà chúng tin sẽ có người lắng nghe để được nhận lại tình yêu thương. Và đó chỉ có thể là Ông già Noel!

Tôi hình dung 150 năm tới, khi nhân loại dùng thư điện tử và nhiều phương tiện liên lạc hiện đại khác, thì tất cả các bưu cục toàn thế giới sẽ vẫn có hòm thư tay miễn phí cho trẻ em, khi viết thư gửi Ông già Noel. Mỗi nước có một trụ sở nhận thư, gửi thư và quà như tại làng Ông già Noel này. Tôi ước ao sẽ có nhiều trường đào tạo Ông già Noel, để những người yêu trẻ học cách mang đến hạnh phúc cho trẻ. Đặc biệt nhất, để những lá thư, món quà mà trẻ em mong đợi đến đúng vào Giáng sinh trên toàn thế giới, tôi mơ về một hình thức chuyển thư, quà tự động được lập trình sẵn nhưng cũng rất lãng mạn: một cỗ xe tuần lộc đưa Ông già Noel bay trong không trung, sáng rực rỡ trong đêm, và những món quà sẽ được Ông trao tận tay cho từng đứa trẻ trong tiếng cười reo, tiếng cảm ơn líu lo của con trẻ.

Ông Tổng giám đốc UPU năm 2174 yêu mến, giấc mơ của tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực, vì tôi tin ông sẽ làm được, và cũng tin rằng dù thế giới có phát triển như thế nào thì "Ông già Noel vẫn sẽ sống mãi, vẫn tiếp tục mang niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này"!

Có người đã từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương". Bắc Cực không lạnh khi có ngôi làng của sự kết nối đầy ấm êm và thương mến như vậy!

Mong lá thư sẽ đến được với ông và giấc mơ hạnh phúc của trẻ thơ sẽ thành hiện thực. Gửi đến ông một cái ôm ấm áp!

Ông già Noel ở Rovaniemi

Pulattie

Bức thư đạt giải nhất Viết thư UPU lần thứ 52, năm 2023

Chủ đề: Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình.

Toàn văn bức thư đạt giải Nhất của Đào Khương Duy sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 6/1, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Trái Đất, Chủ Nhật ngày 19 tháng 11

Cha mẹ yêu thương,

Là chàng trai S-24/7 dũng cảm của cha mẹ đây ạ!

Những ngày qua, cha mẹ và các cư dân hành tinh Love-365 có luôn hạnh phúc, bình an không?

Con viết lá thư này từ Trái Đất, nơi con đang thực hiện sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Hành tinh xanh tuyệt đẹp này là ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ấy vậy mà mỗi ngày, có hàng trăm trẻ em rời tổ ấm đi học, đi chơi… rồi mãi mãi không về nhà hoặc trở về với cơ thể lẫn tinh thần không còn lành lặn bởi chẳng may gặp phải gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.

Cứ mỗi 4 phút trôi qua, gã hung thần ấy lại cướp đi vĩnh viễn của Trái Đất một thiên thần nhỏ, gieo rắc nỗi đau và niềm ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người ở lại.

Gã tung hoành táo tợn đến mức khiến tai nạn giao thông đường bộ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em và trẻ vị thành niên toàn địa cầu.

Thưa cha mẹ,

Với siêu mắt thần, con có thể nhìn thấy trước những vụ tai nạn giao thông trẻ em khắp Trái Đất. Dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay châu Phi… con đều đến được ngay nhờ siêu năng lực phân thân và xuyên không gian nhanh hơn cả ánh sáng.

Để tránh gây chú ý với loài người bởi hình dáng khác lạ của mình, con thường biến hình để đi trước gã hung thần Tai Nạn Giao Thông một bước.

Có khi con là chú cảnh sát giao thông, ân cần đưa nhóm em nhỏ qua đường.

Có lúc con là bác bảo vệ trường, nhắc nhở phụ huynh luôn đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho bé.

Có khi con là cô lao công, ngừng tay chổi để khuyên em nhỏ đi bộ trật tự đúng phần đường.

Có lúc con là cơn gió ngược, khiến mọi xe cộ chạy dưới 30 km/giờ khi đến khu vực có nhiều trẻ em.

Mỗi ngày, con phải rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.

Con nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bão vũ trụ… nhưng siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất con có chính là TÌNH YÊU THƯƠNG muôn loài, bởi con ra đi từ hành tinh Love-365.

Cảm ơn cha mẹ đã đặt tên con là S-24/7. Ngẫu nhiên làm sao, chữ S ấy là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái Đất: Super hero (siêu anh hùng), sacrifice (hi sinh), safety (sự an toàn). Siêu anh hùng con sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn của mọi trẻ em, chẳng quản đêm ngày.

Nhưng con hiểu rõ rằng một siêu anh hùng dù toàn năng đến đâu cũng khó có thể khiến mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em mãi mãi. Điều tuyệt vời ấy chỉ có thể xảy ra khi mỗi người đều hiểu biết đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc luật giao thông.

Đó cũng sẽ là thời khắc gã hung thần Tai Nạn Giao Thông bị hút vào siêu hố đen vũ trụ và bị giam cầm vĩnh viễn ở đó.

Cha mẹ thương yêu,

Khi con viết những dòng này, khắp địa cầu đang tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chủ Nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là ngày nhắc nhở mỗi người rằng tai nạn giao thông không phải là chuyện của riêng cá nhân, quốc gia, châu lục hay hành tinh nào, rằng trẻ em là tương lai của thế giới và tất cả trẻ em xứng đáng được về nhà an toàn!

Ai đi xa cũng mong về nhà, kể cả siêu anh hùng. Khi nào mọi con đường trên Trái Đất đã thật sự an toàn với trẻ em, con sẽ quay về tổ ấm. Ngày ấy có lẽ còn xa vời vợi nhưng mong cha mẹ hãy cùng con ấp ủ niềm tin và hi vọng nhé!

Xin nhờ làn gió vũ trụ mát lành gửi lá thư này đến cha mẹ, cùng nụ hôn ngọt ngào và cái ôm thật chặt của con.

Con nhớ thương cha mẹ rất nhiều!

S-24/7

Bức thư đạt giải nhất Viết thư UPU lần thứ 51, năm 2022

Chủ đề: Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu.

Em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội đoạt giải Nhất với bài viết dưới đây:

Đêm trở gió, 20-1-2022

Gửi danh cầm Đặng Thái Sơn với đôi tay kì diệu!

Ông có bất ngờ khi nhận lá thư được tạo nên từ những tiếng xào xạc? Là cháu đây, ngọn gió lành, gửi đến ông những lời khẩn thiết.

Cháu đang ở đây, ngay bên cửa sổ! Còn ông ngồi trầm tư bên phím đàn. Ông vừa trở về từ lễ trao giải Vin Future. Ở sân khấu quốc tế với những tên tuổi lừng danh ấy, âm nhạc của ông tạo nên mảnh ghép hoàn hảo cho hy vọng tương lai của nhân loại.

Ông vẫn nói: "Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì!". Cháu cảm biết được tấm lòng của ông với cuộc đời. Nên, cháu hy vọng, ông và nghệ thuật của ông – mang sức mạnh tạo nên thay đổi, cứu vãn thảm họa thiên nhiên mà gió nhỏ đã tận mắt chứng kiến.

Từ khi được sinh ra từ cơn cựa mình của Mẹ, cháu dã du hành khắp thế gian. Những điều ấm áp cho cháu hạnh phúc và cũng có nhiều điều khiến cháu trăn trở.

Cháu băn khoăn: Một con mèo chết gục trước cửa ngôi nhà, mươi phút sau, nó được hất gọn sang cửa nhà đối diện – Có một ranh giới con người giữa sạch sẽ riêng mình.

Cháu lo lắng: Cũng con phố ấy, ngày hè oi ả, trong khi ai đó nằm điều hòa mát lạnh, thì dưỡi gầm cầu, góc chợ tạm… còn bao người thở nghẹn trong lồng ngực - Có một ranh giới con người giữ tiện nghi riêng mình.

Cháu hoang mang: Dòng sông phía thượng nguồn đắp đập làm thủy điện, tiện dụng triệt để sức nước; thì dưới hạ lưu, tập quán của một dân tộc bị tước đi, hoặc cảnh quan của một vùng bị biến đổi - Có một ranh giới con người giữ lợi ích cho riêng mình.

Nhưng hơn ai hết, ông - một nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống không biên giới, hiểu rằng, nhìn từ một phía nào đó, mọi ranh giới đều không tồn tại, phải không?

Trái đất đang nóng lên! Ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu… mùa hè ngày càng khắc nghiệt. Năm nào cũng có kỷ lục mới được xác lập về nhiệt độ cao hoặc số ngày nắng nóng kéo dài… Họ nhà gió lên cơn sốt trong khí quyển, trong đại dương, trên biển băng và khắp các lục địa.

Có ngọn gió hoảng loạn lao qua những cánh rừng cuốn theo ngọn lửa tự bùng lên như mất trí. Amazon, Úc châu, Đông Nam Á… tiếng rít lên thê thảm của những loài vật thét gào.

Có ngọn gió điên cuồng giật cấp 16, 17 - siêu bão chồng siêu bão, lũ lụt, sóng thần, nhà sụp, người chết, cả một vùng đô thị, làng mạc bị xóa sổ.

Có ngọn gió oằn xuống trước người đàn ông quỳ lạy dòng nước lũ trả lại cho mình người vợ và đứa con chưa kịp chào đời; chẳng khác nào sự hủy diệt của chiến tranh, những đứa trẻ ngơ ngác tìm người thân trong đổ nát… liệu còn ranh giới nào cho những ngôi nhà, vùng miền, quốc gia, phe phái…?

Ông đã nghe về tất cả những điều này? Ông cũng biết, trước khủng hoảng khí hậu, nếu con người không hành động, thảm họa diệt vong cũng sẽ không ranh giới?

"Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì!"

Hỡi nhạc sỹ tài ba! Cháu khẩn thiết ông lên tiếng kêu gọi con người cứu bầu khí quyển ốm yếu này!

Cháu đã thấy bao trái tim rung lên trước âm nhạc của ông. Bao nhà khoa học, bao chính khách nghiêng mình trước tài năng và nhân cách của ông. Cháu hiểu rằng, ông với âm nhạc của ông mang một tầm ảnh hưởng lạ kỳ; và cháu hy vọng từ ảnh hướng ấy, hàng triệu người sẽ thay đổi!

Ông ơi, cùng "tầm ảnh hướng" với ông là những người nắm trong tay khả năng thay đổi thế giới. Các nguyên thủ, tỷ phú, các nhà khoa học, nghệ sĩ có khả năng định hướng tinh thần thời đại… họ đã cùng ông xuất hiện trong những sự kiện giống như Vin Future, ông hãy lên tiếng nới rộng vòng tay tạo nên điều kỳ diệu cứu lấy tương lai của Trái đất này.

Ông không phải người đầu tiên, nhưng có thể trở thành người quyết định tạo nên thay đổi. Còn cháu - Ngọn gió không biên giới - nguyện sẽ cùng ông đưa bản "thiên ca - Lời đất mẹ" này tới muôn nơi.

"Hãy để gió hát ca giữa rừng xanh. Rừng không phải để chặt phá!

Hãy để gió đùa vui với sóng biển. Biển không phải để xả rác hay chôn giấu nguồn nước thải.

Hãy để gió sải cánh giữa không gian. Không gian không phải để xe cộ, ống khói túa ra nguồn khí cặn.

Hãy để gió ru trên cánh đồng, vuốt ve mái tóc bầy trẻ nhỏ; hãy để gió yêu thương…"

Ông ơi!

Cháu có một thỉnh cầu, khi nốt nhạc cuối cùng ngưng lại, ông hãy lên tiếng rằng: "Tôi và âm nhạc của tôi, xin góp một hành động chữa lành vết thương của Trái đất này!".

Người bạn của ông - Cơn gió lành từ Đất mẹ!