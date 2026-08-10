6 nghệ sĩ châu Á cùng tạo nhạc từ âm thanh của ô tô Toyota

(VTC News) -

Toyota Châu Á giới thiệu dự án Move Your World Beat, quy tụ 6 nghệ sĩ đến từ Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Điểm đáng chú ý của dự án là các nghệ sĩ sử dụng âm thanh phát ra từ ô tô làm chất liệu để sáng tạo những tác phẩm âm nhạc theo phong cách riêng.

Dự án được công bố tại Singapore ngày 29/7/2026, do Toyota châu Á phối hợp với đối tác VIRTUE Asia thực hiện. Hoạt động hướng tới việc kết nối các nhà sáng tạo và nghệ sĩ trẻ trong khu vực thông qua âm nhạc, đồng thời khai thác sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa truyền thống và cách thể hiện đương đại.

“Move Your World Beat” được khởi động thông qua chương trình hợp tác với các nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ khắp châu Á.

Âm thanh ô tô trở thành chất liệu sáng tạo

Move Your World Beat được khởi động thông qua chương trình hợp tác với các nhà sáng tạo trên TikTok. Sáu nghệ sĩ tham gia gồm DJ Belle Sisoski của Malaysia; nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Natasha Noorani đến từ Pakistan; hai thành viên Miguel Benjamin và Paolo Benjamin của ban nhạc Ben&Ben, Philippines; ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Shye của Singapore; ca sĩ, nhạc sĩ người Thái gốc Ý Valentina Ploy và nhà sản xuất âm nhạc, DJ 2pillz của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ được giao thử thách sản xuất âm nhạc từ những âm thanh liên quan đến ô tô, bao gồm tiếng “click”, âm thanh khi xe vận hành và các âm thanh kỹ thuật. Những âm thanh này được xử lý và biến đổi thành chất liệu cho các tác phẩm mang phong cách riêng của từng nghệ sĩ.

Cách tiếp cận này đưa những âm thanh vốn thường được xem là yếu tố kỹ thuật của một chiếc xe vào một bối cảnh hoàn toàn khác. Thay vì chỉ đóng vai trò âm thanh nền, chúng được sử dụng như một thành phần trong quá trình sáng tác, qua đó tạo ra những phiên bản âm nhạc khác nhau tùy thuộc vào cách xử lý của từng nghệ sĩ.

Dự án cũng đặt trọng tâm vào sự khác biệt về văn hóa giữa các nghệ sĩ tham gia. Mỗi tác phẩm được xây dựng theo cá tính sáng tạo riêng, sau đó cùng góp phần tạo nên một sản phẩm âm nhạc chung với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia châu Á.

Sản phẩm âm nhạc chung dự kiến hoàn thiện cuối năm

Sau giai đoạn khởi động, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục phối hợp sản xuất một dự án âm nhạc chung, dự kiến phát hành vào cuối năm 2026. Các nội dung do từng nghệ sĩ thực hiện sẽ lần lượt được công bố trước khi được kết nối thành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.

Toyota châu Á cho biết Move Your World Beat được định hướng phát triển như một dự án dài hạn, thay vì chỉ triển khai trong một đợt hoạt động. Những sản phẩm do các nghệ sĩ thực hiện sẽ được phát hành lần lượt và kết hợp thành “bản hòa âm chung” của khu vực, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay.

Đáng chú ý, dự án không tập trung vào việc giới thiệu một mẫu xe hay sản phẩm ô tô cụ thể. Thay vào đó, ô tô được sử dụng như nguồn tạo âm thanh để các nghệ sĩ khai thác dưới góc nhìn nghệ thuật. Cách triển khai này đặt trọng tâm vào quá trình sáng tạo và sự kết nối giữa các nền văn hóa thông qua âm nhạc.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, Move Your World Beat cũng phản ánh xu hướng đưa các yếu tố đời sống và công nghệ vào âm nhạc đương đại, đồng thời tạo ra một không gian hợp tác xuyên biên giới giữa những nhà sáng tạo trong khu vực. Nội dung này được thể hiện qua việc mỗi nghệ sĩ xây dựng tác phẩm riêng trước khi cùng tham gia vào sản phẩm chung dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026.