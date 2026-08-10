Đại học Y Hà Nội kỷ luật 2 sinh viên 'dọa lấy trật ven' bệnh nhân

(VTC News) -

Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Y Hà Nội đã họp, xem xét vụ việc liên quan đến nội dung phát ngôn thiếu chuẩn mực trong clip dọa “lấy trật ven 3 lần”, xếp giường “xấu” để trả đũa bệnh nhân gây bức xúc được đăng tải trên TikTok cuối tháng 7 vừa qua và thống nhất hình thức xử lý đối với hai sinh viên.

Trao đổi với VTC News chiều 10/8, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Hội đồng kỷ luật đã xem xét vụ việc trên cơ sở đơn tường trình của sinh viên, biên bản họp của giảng viên, chủ nhiệm khối và quá trình phấn đấu, thành tích hoạt động của hai sinh viên.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật đề nghị cảnh cáo sinh viên ngành Hộ sinh và khiển trách sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt. Hai sinh viên sử dụng chung một tài khoản TikTok, đứng tên sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, trước khi xảy ra vụ việc, cả hai sinh viên đều là lớp phó học tập. Sinh viên ngành Hộ sinh đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh. Hai sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của lớp, Đoàn, Hội. Nội dung trên trang TikTok trước đó cũng có những nội dung lan tỏa tích cực về ngành, nghề và nhà trường.

Cùng với hình thức kỷ luật, nhà trường quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác của hai sinh viên.

Ảnh chụp màn hình đoạn clip nữ sinh dọa “lấy trật ven 3 lần”, xếp giường “xấu” để trả đũa bệnh nhân gây bức xúc trên mạng xã hội.

Tài khoản TikTok liên quan bị khóa vĩnh viễn do có hành vi đăng tải, lan truyền thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh sinh viên của trường, ngành và vị thế, uy tín của Trường Đại học Y Hà Nội.

Nhà trường tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử

PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết nhà trường giao cán bộ phụ trách kèm cặp, theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên để các em phấn đấu, sửa sai. Bên cạnh việc xử lý hai sinh viên, các phòng, ban, đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng nội dung cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa. Nội dung tập trung vào tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền và bảo mật thông tin riêng tư của người bệnh.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường được giao phối hợp tập trung chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi đi lâm sàng.