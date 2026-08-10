Hơn 2.000 người chạy bộ gây quỹ 950 triệu đồng tại UOB Heartbeat Run 2026

(VTC News) -

Với mỗi km hoàn thành, UOB Việt Nam đóng góp 30.000 đồng vào quỹ UOB Heartbeat. Ngoài ra, toàn bộ doanh thu từ các gian hàng gây quỹ tại sự kiện cùng chuỗi hoạt động gây quỹ hai tháng qua của nhân viên cũng đóng góp vào quỹ này.

Các nhân viên, khách hàng, đối tác tập trung tại vạch xuất phát. (Ảnh: UOB Việt Nam)

Toàn bộ khoản quyên góp sẽ hỗ trợ hơn 4.500 học sinh tại An Giang, Tây Ninh thông qua các chương trình học tập số, nâng cao năng lực số và giáo dục an toàn trực tuyến do Saigon Children’s Charity CIO và Giảng dạy vì Việt Nam (Teach For Viet Nam) triển khai.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: “Tại UOB, chúng tôi luôn cam kết tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nơi Ngân hàng hiện diện. Với tinh thần thiện nguyện của nhân viên và sự đồng hành của các khách hàng, đối tác, UOB Heartbeat Run đã trở thành nền tảng ý nghĩa tạo nên những tác động thiết thực.

Chúng tôi kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết và sự tự tin để sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả”.