Tin xe 4/8: Lexus ES điện chạy 685 km, Toyota bZ4X Touring đến Đông Nam Á

(VTC News) -

Toyota bZ4X Touring lần đầu bán tại Đông Nam Á

Toyota đã giới thiệu Toyota bZ4X Touring 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, đánh dấu lần đầu tiên biến thể Touring của dòng bZ4X được phân phối tại Đông Nam Á dưới thương hiệu Toyota.

Trước đó, mẫu xe từng xuất hiện tại Singapore với tên gọi Subaru e-Outback. So với bản tiêu chuẩn, bZ4X Touring phát triển theo phong cách wagon kết hợp SUV nhằm tăng tính đa dụng cho nhu cầu di chuyển gia đình.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản với màn hình giải trí trung tâm 14 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí PM2.5 cùng đèn viền nội thất đa màu.

Về an toàn, xe được trang bị gói Toyota Safety Sense, hỗ trợ giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ thoát xe an toàn, hỗ trợ đỗ xe kết hợp phanh tự động, cùng ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 8 túi khí.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ thống hai mô-tơ điện kết hợp dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Toyota bZ4X Touring sử dụng bộ pin dung lượng 74,7 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 487 km sau mỗi lần sạc theo công bố của Toyota Indonesia, dù hãng chưa xác nhận tiêu chuẩn đo.

Mức này thấp hơn khoảng 570 km của bZ4X tiêu chuẩn tại Philippines, được cho là do thân xe lớn hơn và bổ sung các chế độ lái dành cho địa hình.

Honda Vario 125 2027 thêm bản Street ghi đông trần

Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu Honda Vario 125 phiên bản 2027 với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị. Điểm đáng chú ý nhất là lần đầu tiên mẫu xe có Phiên bản Street sử dụng thiết kế ghi đông trần, hướng đến phong cách đường phố và mang lại tư thế lái tự nhiên hơn.

Xe vẫn duy trì thiết kế thể thao với những đường nét góc cạnh, đồng thời động cơ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Honda phân phối Vario 125 mới với hai phiên bản gồm Đặc biệt và Street. Phiên bản Street có hai phối màu mới là Đen vành cam và Đen vành trắng, đi kèm bộ tem mới.

Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, đèn nhận diện hình chữ V, phanh đĩa trước, lốp không săm, móc treo đa năng phía trước và sàn để chân phẳng nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, Honda Vario 125 2027 trang bị động cơ 125 cc kết hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe sở hữu màn hình LCD toàn phần, hộc chứa đồ dung tích 18 lít, cổng sạc USB-C, khóa thông minh Smart Key và hệ thống phanh kết hợp CBS.

Honda áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Theo kế hoạch, mẫu xe sẽ được bán từ tháng 8/2026 thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc với giá khởi điểm từ 42,69 triệu đồng.

Lexus ES thế hệ mới lần đầu có bản thuần điện

Lexus đã ra mắt Lexus ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026. Tại Đông Nam Á, mẫu sedan hạng sang được phân phối với hai phiên bản gồm ES 350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid và ES 350e Luxury chạy điện hoàn toàn.

Giá bán lần lượt là 1,299 tỷ Rupiah (khoảng 1,9 tỷ đồng) và 1,480 tỷ Rupiah (khoảng 2,1 tỷ đồng).

Lexus ES mới được phát triển trên nền tảng TNGA-K nâng cấp với kích thước dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Clean Tech × Elegance”, trong khi khoang nội thất được làm mới với màn hình cỡ lớn và giao diện điều khiển hiện đại.

Đáng chú ý, ES 350e đánh dấu lần đầu tiên dòng ES có phiên bản thuần điện trong chiến lược điện hóa của Lexus.

Biến thể ES 350e sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất 221 mã lực và mô-men xoắn cực đại 289 Nm, kết hợp bộ pin 74,7 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW.

Theo công bố của Lexus, xe có phạm vi hoạt động tối đa 685 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 560 km nếu quy đổi sang chuẩn WLTP. Trong khi đó, ES 350h Luxury tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L A25A-FXS kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 243 mã lực và dẫn động cầu trước.