Iran sẽ công bố hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Mojtaba xuất hiện trước công chúng

(VTC News) -

Trong những bình luận được hãng tin Mehr của Iran đăng tải, Phó chỉ huy lực lượng Basij của Iran, ông Qasem Qoraishi cho biết hình ảnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei sẽ được công bố trong tương lai.

“Những hình ảnh và bằng chứng tài liệu sẽ được công bố trong tương lai, cho thấy Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei hòa mình vào dân chúng, trên đường phố và khu dân cư cũng như tham dự cuộc gặp gỡ với chỉ huy của Lực lượng Vũ trang. Sẽ một lần nữa làm bẽ mặt kẻ thù và những kẻ ác ý với dân tộc Iran”, ông Qoraishi nói.

Trước đó, truyền thông Iran công bố video cho thấy Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang trò chuyện cùng nhiều quan chức.

Ông Qoraishi cũng kêu gọi công chúng hãy cảnh giác khi “kẻ thù đang tìm cách gieo rắc bất hòa giữa các lực lượng cách mạng và những người tín ngưỡng tôn giáo”.

Trước đó, Văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran thông báo Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gặp và nói chuyện với ông Mojtaba Khamenei vào “đầu năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống”, song không nêu cụ thể thời gian. Thông tin này đồng nghĩa ông Pezeshkian đã gặp ông Mojtaba hồi cuối tháng 7. Tổng thống Pezeshkian nhậm chức vào ngày 28/7/2024.

Theo hãng thông tấn Tasnimm, hai bên trao đổi chi tiết về những vấn đề của đất nước, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân. Họ cũng thảo luận về tình hình hiện nay của xung đột Trung Đông và tương lai phía trước.

Hôm 9/8, truyền thông Iran công bố một đoạn video hiếm hoi dài 12 giây, không ghi rõ ngày tháng cho thấy ông Khamenei ngồi trong vòng tròn cùng nhiều quan chức. Tuy nhiên, một số hãng truyền thông bên ngoài Iran cho rằng đoạn video này được quay trước khi cuộc xung đột nổ ra.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm người kế vị cha mình, ông Ali Khamenei - người thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Tehran. Sự vắng mặt kéo dài của ông Mojtaba làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, chính quyền Iran vẫn khẳng định ông Mojtaba đang tích cực tham gia vào việc ra quyết định chính trị và quân sự.