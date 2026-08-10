AEON Việt Nam khởi công Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý

(VTC News) -

Dự án sở hữu vị trí chiến lược trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa, dễ dàng kết nối với Thủ đô và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Với tổng diện tích sàn khoảng 26.264 m², AEON Phủ Lý hướng đến trở thành TTTM “một điểm đến” hiện đại, tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí. Công trình hứa hẹn trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, kết nối giá trị di sản với phong cách sống đô thị văn minh.

Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027. (Ảnh: AEON Việt Nam)

Thông qua dự án, AEON Việt Nam kỳ vọng chung tay cùng Ninh Bình thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,1% và GRDP tăng trưởng tối thiểu 11%/năm. Đây là bước đi chiến lược của Tập đoàn AEON khi coi Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu, phân bổ khoảng 60% ngân sách đầu tư tại ASEAN đến năm 2030.

Dự án cũng khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của AEON tại Việt Nam - thị trường ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn tại ASEAN, với kế hoạch phân bổ 60% ngân sách đầu tư khu vực. Qua đó, AEON Phủ Lý hướng đến nâng tầm trải nghiệm sống và đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trên hành trình phát triển bền vững.