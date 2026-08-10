(VTC News) -

Trận đấu giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam được xem như chung kết của giải năm nay. Cả hai đội đều có được 10 điểm nhưng Phong Phú Hà Nam xếp trên nhờ chỉ số phụ. Do đó, họ chỉ cần hòa là đạt được mục tiêu còn chiến thắng là đích đến duy nhất của Hà Nội.

Bước vào trận đấu, Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam thi đấu chắc chắn, chờ đợi thời cơ phản công. Cách nhập cuộc này đã mang đến hiệu quả. Phút 29, Nguyễn Thị Phương Thảo ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Phong Phú Hà Nam vô địch giải U16 nữ Quốc gia 2026.

Không còn gì để mất, Hà Nội tiếp tục phải dâng cao tấn công và chấp nhận rủi ro ở phần sân nhà. Thực tế, tốc độ trận đấu diễn ra không quá nhanh. Cả hai đội chưa có nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, đội bóng thủ đô một lần nữa cho thấy quyết tâm trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cũng tương tự như hiệp đấu đầu tiên, nỗ lực của Hà Nội không mang đến hiệu quả. Họ đành chấp nhận thua 0-1 và nhìn Phong Phú Hà Nam giành danh hiệu vô địch.

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Sơn La. Với kết quả này, TP.HCM có tổng cộng 4 điểm sau khi giải đấu kết thúc. Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch với 13 điểm, Hà Nội xếp thứ hai với 10 điểm, Sơn La đứng thứ ba và TP.HCM đứng thứ tư.