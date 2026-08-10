Thể Công - Viettel bổ sung loạt ngôi sao cho hàng thủ

(VTC News) -

Lucas Alves, sinh năm 1992, đã chính thức khoác áo đội bóng áo lính, bổ sung nguồn sức mạnh cho hệ thống phòng ngự. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao lên tới 1m93, Lucas Alves mang đến sự vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi và đặc biệt là khả năng không chiến mạnh mẽ. Anh trưởng thành từ nền bóng đá Brazil, từng được đôn lên đội một của câu lạc bộ danh tiếng Corinthians.

Trung vệ này đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu và Trung Đông. Anh từng khoác áo FC Luzern, với gần 100 lần ra sân tại giải Vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Ngoài ra, anh cũng từng thi đấu tại Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ả Rập Xê Út và Rumani. Khoác áo Thép Xanh Nam Định ở mùa giải 2024-2025, anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự và góp công vào chức vô địch V.League 1 của đội bóng thành Nam.

Lucas Alves trưởng thành từ nền bóng đá Brazil.

Trung vệ Lucas Alves bày tỏ niềm tự hào: “Gia nhập Viettel là một bước tiến tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho lối chơi cũng như tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ tại đây”.

Lawrence Caruso sinh năm 2004 tại Melbourne, Australia. Thủ môn này đã được rèn giũa qua các học viện đào tạo trẻ danh tiếng như Whittlesea Ranges, Melbourne City và Dandenong City. Caruso từng ra mắt tại giải đấu cao nhất A-League trong màu áo Central Coast Mariners khi mới chỉ 17 tuổi.

Trước khi đến Việt Nam, anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quý báu tại hệ thống giải National Premier Leagues (NPL) cũng như đội một của Western Sydney Wanderers và Green Gully SC. Việc được cọ xát liên tục ở môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ cao như Australia đã giúp Caruso rèn luyện bản lĩnh thi đấu vững vàng dù tuổi đời còn rất trẻ.

Lawrence Caruso từng tích luỹ kinh nghiệm tại hệ thống giải National Premier Leagues (NPL) trước khi đến Việt Nam.

Cao 1m84, Lawrence Caruso được giới chuyên môn đánh giá là mẫu “thủ môn quét” mang phong cách hiện đại. Điểm nổi bật nhất của anh là khả năng chơi chân cực kỳ ấn tượng, phân phối bóng tốt bằng cả hai chân và luôn điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực từ đối phương.

Mang trong mình dòng máu Việt Nam, việc gia nhập Thể Công - Viettel là bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Lawrence. Thủ thành 22 tuổi xúc động chia sẻ: “Được trở về Việt Nam thi đấu luôn là một ước mơ lớn lao của bản thân tôi và gia đình. Tôi hy vọng sẽ cống hiến những màn trình diễn tốt nhất và mong một ngày nào đó sẽ được gọi tên vào Đội tuyển Quốc gia Việt Nam”.