Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ giá từ 1,198 tỷ đồng

(VTC News) -

Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ - mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới, mở rộng dòng sản phẩm Land Cruiser tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối từ ngày 28/7 với giá bán từ 1,198 tỷ đồng.

Land Cruiser FJ được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ mang DNA của dòng Land Cruiser với thiết kế vuông vức, khả năng vận hành địa hình và hướng đến nhóm khách hàng yêu thích khám phá nhưng vẫn cần một chiếc xe sử dụng linh hoạt trong đô thị.

Toyota Land Cruiser FJ được Toyota Việt Nam phân phối với một phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L, hệ dẫn động 4WD và giá bán từ 1,198 tỷ đồng. (Ảnh: PT)

Theo Toyota, mẫu xe kế thừa các giá trị cốt lõi của dòng Land Cruiser gồm chất lượng, độ bền và độ tin cậy (QDR), đồng thời được phát triển theo thông điệp “Đậm chất riêng, Đa trải nghiệm”.

Tại Việt Nam, Land Cruiser FJ chỉ có một phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD). Xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng ngọc trai, đen và nâu.

Phần đầu xe Land Cruiser FJ nổi bật với dòng chữ TOYOTA thay cho logo truyền thống, kết hợp thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình. (Ảnh: PT)

Land Cruiser FJ sở hữu ngoại hình góc cạnh với các đường nét vuông vức đặc trưng, lấy cảm hứng từ những thế hệ Land Cruiser trước đây. Phần đầu xe nổi bật với dòng chữ TOYOTA thay cho logo truyền thống, kết hợp cụm đèn LED hiện đại và cản trước cỡ lớn.

Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, vòm bánh mở rộng cùng các chi tiết ốp nhựa đen nhằm tăng vẻ khỏe khoắn và bảo vệ thân xe khi di chuyển trên địa hình xấu.

Mâm xe hợp kim tăng vẻ khỏe khoắn và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. (Ảnh: PT)

Bên trong khoang lái, bảng táp-lô được thiết kế theo phương ngang nhằm mở rộng tầm quan sát. Xe trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hàng ghế sau có thể trượt, ngả lưng và gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý.

Khoang lái Land Cruiser FJ được thiết kế theo phương ngang, trang bị màn hình giải trí 12,3 inch và màn hình đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ưu tiên khả năng quan sát và thao tác của người lái. (Ảnh: PT)

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng khung gầm IMV đã được Toyota tinh chỉnh để tăng khả năng vận hành địa hình.

So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của FJ ngắn hơn 270 mm, giúp bán kính quay đầu chỉ còn 5,5 m, tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị hoặc đường hẹp.

Cụm đèn hậu đặt cao và cửa cốp rộng, hướng đến tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày và các chuyến off-road. (Ảnh: PT)

Xe sử dụng động cơ xăng 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Ngoài khóa vi sai cầu sau, mẫu SUV này còn được trang bị chế độ 2nd Start Mode hỗ trợ khởi hành trên bề mặt trơn trượt và hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC).

Theo Toyota, khoảng sáng gầm, góc tiếp cận và hành trình treo của Land Cruiser FJ được thiết kế ở mức tương đương Land Cruiser 70 Series nhằm tăng khả năng vượt địa hình.

Thiết kế gầm xe góp phần tăng khả năng vận hành linh hoạt của Land Cruiser FJ trên cả đường đô thị và địa hình. (Ảnh: PT)

Về tiện nghi, Land Cruiser FJ được trang bị điều hòa tự động hai vùng, lọc không khí PM2.5 và camera quan sát 360 độ.

Mẫu xe cũng được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo chệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa thích ứng (AHS), hỗ trợ phanh khi đỗ xe (PKSB), cùng 7 túi khí.

Hàng ghế thứ hai của Land Cruiser FJ có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập linh hoạt để tối ưu không gian sử dụng. (Ảnh: PT)

Bên cạnh đó, Toyota cung cấp nhiều gói phụ kiện chính hãng để khách hàng cá nhân hóa xe theo nhu cầu sử dụng, từ phong cách đô thị đến các chuyến dã ngoại, off-road.