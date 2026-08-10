Người đàn ông suýt mất mạng, phải cắt cụt nhiều ngón chân chỉ từ vết xước nhỏ

(VTC News) -

Anh L.V.K. (47 tuổi, Bắc Ninh) vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử chỉ từ những vết xước nhỏ ở đầu ngón chân.

Vài ngày trước, anh K. dọn dẹp đống gạch, vữa đổ nát từ bờ rào nhà. Sau công việc, anh nhận thấy một vài vết xước nhỏ ở đầu ngón chân nhưng cho rằng đây là những tổn thương không đáng kể.

Khoảng 2 ngày sau, anh sốt cao, rét run, đau đầu, buồn nôn. Anh tự điều trị tại nhà thêm 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện, sau đó được đưa đến bệnh viện gần nhà.

Bệnh diễn tiến nhanh chóng với sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi, viêm cơ tim và nhiễm khuẩn huyết do phức hợp vi khuẩn Burkholderia. Sau 7 ngày điều trị bằng kháng sinh và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, tình trạng suy hô hấp tiếp tục nặng, anh K. được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi, viêm cơ tim và nhiễm khuẩn huyết do phức hợp vi khuẩn Burkholderia (Ảnh: BVCC)

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh giảm ý thức, Glasgow 12 điểm, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Da và củng mạc mắt vàng đậm, toàn thân phù nề, xuất huyết dưới da rải rác.

Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm rất sâu, chỉ còn 18 G/L; các chỉ số viêm tăng cao, men gan tăng. Hai bàn chân xuất hiện nhiều bọng nước xuất huyết, nhiều ngón chân đã hoại tử khô, chuyển màu đen.

Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, truyền 3 khối tiểu cầu, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát nhiễm trùng. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng toàn thân của người bệnh dần cải thiện, anh K. từng bước cai được máy thở. Tuy nhiên, tổn thương hoại tử tại hai bàn chân tiếp tục lan rộng và ăn sâu.

Để kiểm soát nhiễm trùng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt đốt ngón 4, 5 chân trái và ngón 3, 4, 5 chân phải, đồng thời cắt lọc rộng toàn bộ phần mô hoại tử tại gan bàn chân hai bên. Sau 3 tuần điều trị kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức tích cực, các vùng tổn thương tại gan bàn chân đã lên tổ chức hạt tốt, tình trạng hoại tử được kiểm soát.

Theo BSCKII Hoàng Mạnh Hà, hai trường hợp trên cho thấy nhiễm trùng phần mềm có thể diễn tiến rất nhanh và mức độ tổn thương không phải lúc nào cũng tương xứng với biểu hiện ban đầu trên da. Đặc biệt, việc tự điều trị, đắp lá cây, thuốc nam hoặc sử dụng các loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc lên vùng da tổn thương có thể làm tình trạng nhiễm trùng trở nên phức tạp hơn.

Để phòng tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm, người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như vùng da sưng, nóng, đỏ, đau tăng nhanh; sốt cao kèm rét run; mệt mỏi bất thường; xuất hiện bọng nước, vùng da đổi màu tím, đen hoặc các tổn thương xuất huyết. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng đang tiến triển nặng và cần được thăm khám y tế sớm. Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như gout, đái tháo đường, bệnh gan hoặc các bệnh mạn tính khác khi xuất hiện nhiễm trùng cần được thăm khám sớm, không nên tự điều trị tại nhà.

Với các trường hợp nhiễm trùng phần mềm nặng, phát hiện và điều trị càng sớm càng có ý nghĩa trong việc kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế tổn thương mô, bảo tồn chức năng chi thể và giảm nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.