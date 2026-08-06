Toyota khuyến mại tháng 8: Tiếp sức đà tăng trưởng, tối ưu chi phí mua xe

(VTC News) -

Kết thúc tháng 7/2026, Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số ấn tượng với 7.084 xe bán ra, tăng 6% so với tháng trước và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu dải sản phẩm khi đạt 1.781 xe, theo sau là Innova Cross (1.046 xe), Vios (968 xe) và Veloz Cross (903 xe). Mẫu bán tải Hilux cũng khẳng định sức hút mạnh mẽ với 718 xe giao đến tay khách hàng.

Cụ thể, khách hàng chọn mua Vios sẽ nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 46 - 54.5 triệu đồng. Với bộ đôi MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, gói ưu đãi bao gồm giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm vật chất xe, tương đương tổng giá trị ưu đãi 73 - 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65 - 70 triệu đồng cho Avanza Premio.

Khách mua Yaris Cross cũng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng phí trước bạ áp dụng cho cả hai phiên bản.

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) tiếp tục tháo gỡ áp lực chi phí trả góp bằng các gói vay linh hoạt. Khách hàng mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio được áp dụng mức lãi suất 0% với hai lựa chọn: cố định trong 12 tháng đầu, hoặc kéo dài trong 24 tháng (gồm 0% trong 6 tháng đầu, 6,49% trong 6 tháng tiếp theo và giảm 3,5% trên lãi suất điều chỉnh thông thường ở năm thứ 2).

Các dòng xe còn lại được áp dụng mức lãi suất vay chỉ từ 7.75%/năm trong 6 tháng đầu. Đồng thời, chương trình vay “Trả trước 0 đồng” với mức lãi suất vay cố định trong 2 năm vẫn được triển khai cho nhóm khách hàng đặc thù.

Bên cạnh đó, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe, Bảo hiểm Toyota triển khai chương trình ưu đãi giảm phí lên đến 10% trong tháng 8/2026. Chương trình áp dụng cho các khách hàng mua xe Toyota HEV, Hilux mới, Veloz Cross và khách hàng mua Vios tại các đại lý khu vực Đông Bắc Bộ, TP.HCM và miền Nam.

Chính sách bán hàng hấp dẫn kể trên được áp dụng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đến hết 30/8. Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính thiết thực và dịch vụ hậu mãi uy tín không chỉ mang đến doanh số tốt cho Toyota mà còn mang lại sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.